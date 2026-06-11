Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia matutina este jueves 11 de junio en Palacio Nacional, para informar de los acontecimientos más relevantes del país.

Sigue aquí la ponencia de la Mandataria federal y mantente informado.

Nación 09:26 AM Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Nación 09:25 AM En la sección Mujeres en la Historia, Noemí Juárez presenta la historia de Alicia Vargas "La Pelé" de México.

Nación 09:20 AM Claudia Sheinbaum muestra un video del ingreso de los aficionados al Estadio Ciudad de México. También muestra un video de Yolett Cervantes, ganadora del boleto 001, para la inauguración del Mundial.

Nación 09:14 AM "Es muy difícil que la ultraderecha crezca en México", asegura la Presidenta al señalar que el país ya tiene una historia distinta. "La ultraderecha significa acabar con los derechos del pueblo", manifiesta.

Nación 09:08 AM Claudia Sheinbaum confirma que la mañanera del viernes 12 de junio será en Palacio Nacional y da a conocer su agenda de trabajo.

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Nación 09:05 AM "En estos momentos ya no hay diferencias en México", dice la Presidenta sobre la inauguración del Mundial 2026.

Nación 08:59 AM La Presidenta evita decir cuál es su pronóstico para la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Reconoce el talento de los seleccionados mundialistas y desea éxito para México en la Copa Mundial FIFA 2026.

Nación 08:49 AM Sheinbaum Pardo acusa que en redes sociales se pretende hacer ver como si en México todo estuviera mal; señala campaña en contra del gobierno federal. "Nosotros estamos muy tranquilos, es importante explicarlo [...] el gobierno cuenta con apoyo popular", indica. Dice que es importante informar cuando hay mentiras en las redes sociales.

Nación 08:46 AM

Nación 08:40 AM "Vamos a tratar de ir al Zócalo (al Fan Fest para la inauguración del Mundial)", dice la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre dónde va a ver el partido inaugural. Aclara que su decisión dependerá de cómo se desarrollen las manifestaciones de diversos grupos y, entre ellos la CNTE.





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Nación 08:35 AM "A partir de agosto, que lo sepan las maestras y los maestros, la consulta va a ser con ellos", dice Claudia Sheinbaum sobre el diálogo con integrantes de la CNTE. El diálogo sigue, pero queremos saber si saben todas las maestras y maestros si está llegando la información de las propuestas que hemos dado, comenta.

Nación 08:28 AM La Presidenta dice que los boletos que les proporcionó la FIFA para asistir al Mundial 2026, fueron regalados a los ciudadanos, ya que tienen un alto costo y no todos tuvieron la oportunidad de acudir al evento. Destaca que el Fan Fest se llevó a cabo para las personas que no tienen oportunidad de pagar por ver los partidos mundialistas.

Nación 08:24 AM "Me preguntó que cómo estábamos en México y le dije que muy bien, en Brasil cuando hubo Mundial hubo concentraciones, pero considero que aquí es una situación distinta", informa Sheinbaum Pardo sobre la videollamada que tuvo con el presidente de Brasil, Lula da Silva.

Nación 08:20 AM "Ya se está llenado el estadio, me informan", dice Claudia Sheinbaum a horas de comenzar la inauguración del Mundial 2026 en México.

Nación 08:16 AM Martí Batres, director general de ISSSTE, asegura que solo el gobierno presentó y abordó propuestas ante las peticiones de integrantes de la CNTE.

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Nación 08:04 AM Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informa los temas que se trataron ayer con los maestros de la CNTE.

Nación 08:04 AM Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, informa sobre las marchas llevadas a cabo en la Ciudad de México en conmemoración del "halconazo". También aborda habla el tema de la manifestación de familias buscadoras, la CNTE y el panorama para el arranque del mundial en la mañanera.

Nación 08:01 AM Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, explica las estrategia que el gobierno federal implementó para que los turistas nacionales e internacionales puedan moverse con seguridad en las calles del país, tener guías para llegar y conocer lugares, etc.

Nación 07:45 AM Gabriela Cuevas, encargada de la coordinación de la organización del Mundial 2026 en México, informa que será una niña mexicana quien lance la moneda del volado en el partido inaugural del Mundial 2026.



Nación 07:38 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asegura que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México se llevará a cabo “sin problema”, pese a las movilizaciones y manifestaciones que se prevén en las inmediaciones del estadio, principalmente por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).





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