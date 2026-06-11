“Cuando escuchó su nombre como ganadora del boleto que la presidenta Claudia Sheinbaum otorgara para representar a México en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, Yolett Cervantes Cuaquehua apenas podía creerlo.

Originaria de Tlaquilpa, un municipio enclavado en la sierra de las Altas Montañas de Veracruz, la joven futbolista reconoce que aún no encuentra palabras para describir su emoción.

“Estoy muy emocionada. Creo que no hay palabras que describan el sentimiento que estoy sintiendo ahora”, cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL, todavía sorprendida por una noticia que cambiará su vida y que la llevará a estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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Entrevista a Yolett Cervantes Cuaquehua, ganadora del boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para la inauguración de la copa mundial de fútbol en el estadio ciudad de México. Foto: Gabriel Pano EL UNIVERSAL

La historia comenzó cuando vio en Facebook la convocatoria impulsada por el gobierno federal. El reto consistía en grabar un video de dos minutos explicando su historia, su pasión por el futbol y demostrando sus habilidades dominando el balón. “Lo vi como una oportunidad para demostrar mi talento y la capacidad que tengo para dominar el balón”, dice.

Su amor por el futbol nació cuando tenía apenas ocho años. Desde entonces, el deporte se convirtió en una parte fundamental de su vida, aunque actualmente enfrenta una lesión en un ligamento que la ha mantenido alejada de las canchas durante los últimos dos años.

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Aun así, cuando conoció la convocatoria decidió prepararse.

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Durante un mes practicó nuevamente con el balón para grabar el video que finalmente la llevó a convertirse en la ganadora.

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“No pensé que resultaría ganadora”, admite.

Ahora, el siguiente paso será asistir a la ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde podría coincidir con figuras del futbol mexicano.

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“Sí tengo nervios, pero también mucha emoción. Posiblemente pueda conocer a futbolistas de la Selección Mexicana y eso sería algo muy especial”, comenta.

Mientras espera conocer los detalles logísticos de su viaje, Yolett también mira hacia el futuro. Próximamente retomará sus estudios universitarios y continuará con el proceso de rehabilitación de su lesión para volver a jugar.

Además, celebra las iniciativas para fortalecer el futbol femenil y abrir más espacios para las jóvenes deportistas.

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“Es una propuesta muy buena porque muchas veces las chicas no tienen tantas oportunidades para mostrarse. Tener más espacios ayudaría mucho”, señala.

Con la sencillez de quien nunca imaginó llegar tan lejos, Yolett asegura que el respaldo de su familia, amigos y comunidad ha sido fundamental en este proceso. “Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron. Más que nada fue un apoyo emocional muy importante”, comenta.

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Y mientras se prepara para representar a México en el arranque de la justa mundialista, también lanza un deseo que comparten millones de aficionados: “Hay que apoyar a México. Creo que la Selección tiene potencial y esperamos que ahora sí pase del quinto partido”.

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La participación de Yolett Cervantes en la inauguración del Mundial 2026 adquiere una relevancia especial porque ocupará el lugar que originalmente correspondía a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien decidió ceder su boleto para que una joven mexicana aficionada al futbol representara al país en el evento deportivo más importante del planeta.

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La Mandataria federal anunció semanas atrás que no asistiría a la ceremonia inaugural del Mundial, pese a que México será una de las sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. En lugar de acudir personalmente, Sheinbaum Pardo optó por entregar su acceso a una joven seleccionada mediante una convocatoria nacional dirigida a mujeres aficionadas al futbol.

La decisión fue presentada por la Presidenta como un gesto para reconocer el esfuerzo, la pasión y el talento de las jóvenes mexicanas, además de promover la participación de las mujeres en el deporte. Para elegir a la representante se organizó un concurso en el que las participantes debían compartir su historia de vida, explicar su vínculo con el futbol y demostrar sus habilidades con el balón.

De esta manera, la joven originaria de Tlaquilpa, Veracruz, será quien ocupe el asiento destinado a la Titular del Ejecutivo federal durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, convirtiéndose en una de las mexicanas con mayor visibilidad durante el arranque de la justa deportiva que tendrá a México como protagonista ante los ojos del mundo.