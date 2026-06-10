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A un día del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.
A través de X, la mandataria federal agregó que además de a Infantino, recibió a representantes de federaciones y confederaciones "para darles la más coordial bienvenida a este gran país".
"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026", comentó Sheinbaum al develar la Copa.
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dft/bmc
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