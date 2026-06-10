A un día del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.

A través de X, la mandataria federal agregó que además de a Infantino, recibió a representantes de federaciones y confederaciones "para darles la más coordial bienvenida a este gran país".

"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026", comentó Sheinbaum al develar la Copa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidenta de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional. Foto: X @Claudiashein

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