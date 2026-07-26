Guanajuato.- Acaba de terminar la Copa del Mundo 2026, pero el futbol no descansa y ahora prepara un libro con todas las películas de ficción sobre ese deporte que se han producido en Latinoamérica, a excepción de Brasil.

Esta tarde en el marco del Guanajuato International Film Festival (GIFF) se presentó un adelanto del texto, titulado "Futbol, nacionalismo e imaginarios en la gran pantalla", que abarca desde la década de 1930 hasta el año 2022 y que promete salir a la venta a finales del año corriente.

Pablo Jofré, autor de la obra, detalló que se contabilizan más de 130 largometrajes, con Argentina como el principal hacedor con 51 películas, seguido por México con 33; Ecuador es el único país sin alguna cinta alusiva.

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"Mi idea era, ¿por qué el deporte más popular del siglo y el cine no se habían conjugado tanto?, y fue una sorpresa. Y sólo hablo de películas de ficción porque documentales hay muchísimos. Brasil no se tomó porque él sólo merece un libro", indicó Jofré.

Carlos Cuarón, director de "Rudo y cursi", e Izrael Moreno, director de la Facultad de Cine y próximo editor del documento, estuvieron presentes en el evento.

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Una de ellas une a ambos países, pues en 1933 en el pampero se rodó "Los tres berretines", que una década después se hizo en México con el nombre de "Los hijos de don Venancio" con Joaquín Pardavé.

"Cuando vi el título del libro dije 'a poco se hicieron tantas películas en México' y fue doloroso para mi constatar que desde entonces tenemos el mal hábito de refritear o hacer remakes de películas argentinas y no por ser malas, sino porque en México hay talento", apuntó Cuarón.

Del total de cintas, solo dos han sido dirigidas por mujeres, como "Campeones" de Lourdes Deschamps, basada en el título mundial sub 17 conseguida por México en 2005.

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"Futbol, nacionalismo e imaginarios en la gran pantalla" constará de 200 páginas, y tendrá su presentación principal en la próxima Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

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