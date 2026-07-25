Ryan Gosling se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel como Ghost Rider, reuniéndose nuevamente con el director de "Star Wars: Starfighter", Shawn Levy, para una película cuyo estreno está previsto para 2028.

Durante la presentación, Gosling saludó al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y aseguró que llevaba mucho tiempo queriendo interpretar al personaje.

La pareja de Gosling, Eva Mendes, protagonizó junto a Nicolas Cage la primera película de "Ghost Rider", estrenada en 2007, un año antes de que "Iron Man" diera inicio al Universo Cinematográfico de Marvel. Una secuela llegó en 2012 bajo el sello de Sony y, posteriormente, los derechos cinematográficos del personaje regresaron a Marvel, aunque Ghost Rider aún no ha aparecido en el UCM.

El actor canadiense Ryan Gosling durante su intervención en la presentación de Marvel en la Comic Con, celebrada en San Diego, California, Estados Unidos, el 25 de julio. Foto: Chris Delmas / AFP

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Además, Kevin Feige anunció que "Avengers: Endgame" (2019) volverá a los cines el 25 de septiembre con escenas inéditas que conectarán la historia con "Avengers: Doomsday", cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre.

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