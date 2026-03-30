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"Project hail Mary" se mantuvo en lo alto en su segundo fin de semana, sosteniéndose con fuerza con 54.5 millones de dólares, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, y sumando a las perspectivas a largo plazo del mayor éxito del año hasta ahora.

La aventura de ciencia ficción de Phil Lord y Chris Miller, protagonizada por , cayó apenas un 32% después de lograr el mejor fin de semana de estreno no perteneciente a una franquicia desde "Oppenheimer" de 2023, que recaudó 46.7 millones de dólares en su siguiente periodo.

"Project hail Mary" de Amazon MGM ha recaudado 300.8 millones de dólares en dos semanas en el mundo.

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La cinta, que costó casi 200 millones de dólares, no enfrentó ninguna competencia nueva significativa. Posiblemente la película más vista del fin de semana, el documental de K-pop "BTS: the return", que fue directo al streaming en Netflix.

El principal estreno nuevo del fin de semana, "They will kill you", debutó con unos decepcionantes 5 millones de dólares para Warner Bros.

La sangrienta película de terror con clasificación R está protagonizada por Zazie Beetz como una empleada doméstica que está destinada a convertirse en una ofrenda sacrificial.

Aunque el resultado estuvo lejos de ser catastrófico para una película con un presupuesto de apenas 20 millones de dólares, sí sugirió que las salas podrían haberse saturado de terror.

David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe, señaló que se ha estrenado una nueva película de terror cada fin de semana durante los últimos 14 fines de semana.

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