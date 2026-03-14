“México es el ganador. He estado en todo el mundo y no había sentido tanto amor hacia la película como en México”, fueron las palabras de Ryan Gosling al referirse al recibimiento del público mexicano ayer.

Este viernes 13 no hubo mala suerte para los fans del actor de La La Land. La estrella de Hollywood se dio cita en el Cinemex Antara, donde se realizó la premier de la película Proyecto fin del mundo.

El espacio era reducido para una visita de esta magnitud. Nada que ver con las alfombras rojas gigantes de otras figuras que suelen realizase en plazas abiertas.

Ryan da vida en el filme a un científico que debe salvar a la Tierra. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Aquí la dinámica fue distinta: solo medios de comunicación y creadores de contenido frente a la alfombra, mientras algunos fans que lograron entrar esperaban verlo aunque fuera de lejos.

A las 19:00 horas el murmullo comenzó a crecer hasta convertirse en un coro que cantaba: “¡Ryan, hermano, ya eres mexicano!”

Acompañado de los directores Phil Lord y Christopher Miller, el actor canadiense desató gritos, sobre todo de las mujeres.

Ryan Gosling, con un papel escrito a mano, levantó la mirada hacia y se animó a hablar en español.

“Por favor, disculpen mi español... México, espero que les guste el filme. Un regalo para tu familia de mi familia”, dijo provocando aplausos y también algunas risas.

Algunos fans y creadores lograron tener acceso a la alfombra. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Se divierte como niño

Antes de aparecer en la alfombra roja, Gosling pasó la mañana en el domo del Papalote Museo del Niño, donde sostuvo un encuentro con la prensa junto a Lord y Miller.

En el domo del lugar, donde el universo suele explicarse a través de simulaciones y mapas estelares, recibieron un certificado que acredita una constelación con sus nombres.

Ryan y los directores observaron en la pantalla una animación que mostró cómo lucen las estrellas que ahora los identifican en el espacio, para luego recibir su certificado.

Firmó algunos de los pósters de la película y otros objetos de los fans. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Su filme es la adaptación de la novela de Andy Weir, autor de The Martian; una historia que combina ciencia, humor y aventura.

Interpreta a Ryland Grace, un científico que despierta solo en una nave sin recordar quién es, hasta descubrir que es el único sobreviviente de una misión para salvar a la Tierra de una amenaza.

El actor explicó que una de las experiencias más intensas del rodaje ocurrió cuando su personaje revisa las pertenencias de los astronautas que murieron durante la misión.

“Los actores habían puesto objetos personales en las bolsas, así que realmente estaba descubriendo fragmentos de sus vidas y recuerdos. Fue muy emocional”, contó. Christopher Miller, conocido por dirigir y producir la saga Spider-Verse, recordó que la novela los atrapó desde la primera lectura.

En el domo del Papalote Museo del Niño se proyectaron estrellas con los nombres del actor y los realizadores del filme. Foto: Marlem Suárez / EL UNIVERSAL

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“Ryan tenía los derechos del manuscrito antes de que el libro se publicara y nos llamó para preguntarnos si queríamos dirigir. Lo leímos y no pudimos parar”, contó.

Durante el encuentro con la prensa, el equipo habló de cómo la película convierte una historia de ciencia ficción en una reflexión sobre la empatía, la amistad y la forma en que las personas, incluso las de mundos diferentes, pueden entenderse sin escuchar al otro.

“El hogar no es necesariamente un lugar. En la película, el hogar de Grace termina siendo donde está Rocky. Yo mismo lo siento así. En este trabajo viajamos mucho y filmamos en distintos países”, dijo Lord.

La película llegará a los cines de México y Latinoamérica el próximo jueves 19 de marzo.