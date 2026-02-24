Más Información

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Escala el miedo en la vida diaria

Escala el miedo en la vida diaria

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

La pequeña Mabel sabe de tecnología pero en , la usa a su favor al transferir su conciencia a un roedor robótico para comunicarse con los , con quienes siente más empatía.

Infiltrada en el reino animal, Mabel entabla una amistad inesperada con el Rey George, un amable castor real con quien trabaja en conjunto con todas las criaturas del bosque para detener los planes del alcalde que amenaza con destruir su hábitat natural y construir una autopista.

“Esta película realmente trata sobre la conexión y la coexistencia”, explica en entrevista el director del filme animado, Daniel Chong.

“Eso se relaciona con cualquier persona en este planeta, todos nos sentimos un poco desconectados de los demás, de la Tierra en la que vivimos, y hay algo muy cierto en este tema de que todos somos animales y estamos conectados con este gigantesco ecosistema”.

Lee también

El director (Escandalosos), junto a la productora Nicole Paradise Grindle (Bichos, Los Increíbles o Toy Story 3 y 4), comenta que el filme animado deja ver el impacto del desplazamiento de poblaciones de sus territorios por intereses políticos y comerciales, a través de la construcción de una autopista para que en la historia el alcalde Jerry sea reelecto.

“Es difícil poner las reglas en la realidad en nuestra película, lo único que intentamos transmitir es lo absurdo y contradictorio que es el mundo. La esencia de todo esto es que siempre habrá contradicciones cuando se trata de reglas que ayudan a gobernar”, señala Chong.

El mayor orgullo para la productora es que son los niños quienes mejor entienden no sólo el filme, sino las complejidades del mundo y es lo que ambos querían mostrar.

El alcalde Jerry Generazzo, el villano que planea el desplazamiento de especies. Foto: Pixar
El alcalde Jerry Generazzo, el villano que planea el desplazamiento de especies. Foto: Pixar

Lee también

“A veces, al proyectar nuestra película, descubrimos que los niños entendían mejor lo que intentábamos decir que los adultos, sinceramente, comprenden de verdad la interacción humana fundamental y saben cómo asustarse, cómo calmarse y comprenden las cosas de una manera emocional muy profunda”, afirma.

Responsabilidades mutuas

Hoppers: Operación Castor, que llegará a las pantallas el 5 de marzo, es la película número 30 de Pixar, algo que director y productora celebran apelando a no olvidar el sentido de comunidad.

“La regla más importante es que todos estamos juntos en esto, esa es la idea central detrás; se trata de que entendamos que todos tenemos responsabilidades mutuas, una necesidad colectiva de cuidarnos, ese es el verdadero objetivo que debemos perseguir”, dice el director.

Lee también

La historia, añade Daniel Chong, también presenta los extremos en una guerra que se desata entre animales y humanos, debido a un malentendido derivado del temperamento de Mabel, quien sufre un ataque de ira, así como el descubrimiento de que han sido observados por las personas a través de robots.

“Lo más importante es la conexión y la convivencia, pero si la película también anima a la gente a salir y estar en contacto con la naturaleza, a cuidar un poco más a los animales, sería genial.

“Que (la historia) nos recuerde que también somos animales y que debemos ser un poco más amables y considerados con los demás”, expresa Chong.

Foto: Pixar
Foto: Pixar
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]