Disney y Pixar lanzan trailer de “Hoppers”, ¿cuándo de estrena la nueva película animada?

Las reconocidas casas de entretenimiento infantil y animación, Walt Disney Studios y Pixar Animation Studios, lanzaron el tráiler oficial de su próxima película animada, "Hoppers: Operación Castor".

La nueva cinta ha despertado la curiosidad entre millones de espectadores alrededor del mundo, quienes sienten que esta película evoca al estilo del clásico de Disney, "Tierra de Osos"; y es un guiño al hit de la pantalla grande, "Avatar".

"Hoppers: Operación Castor" es una de las grandes apuestas de la franquicia estadounidense para el 2026, y presenta la aventura en la que se verá envuelta Mabel, una joven que utiliza una nueva tecnología para entender a los animales.

Lee también 5 datos curiosos de Wicked: Por Siempre que no conocías

La nueva película de pixar se estrenará en marzo de 2026. Foto: X @QuidVacuo

¿Cuándo se estrena Hoppers?

"Hoppers: Operación Castor" se estrenará en cines de México y Latinoamérica el próximo 5 de marzo de 2026.

La película animada, producida por Nicole Paradis Grindle; y dirigida y escrita por Daniel Chong, estará protagonizada por Piper Curda (Mabel), Bobby Moynihan (Rey Jorge) y Jon Hamm (Alcalde Jerry), y es una comedia ambientada en un mundo en el que los científicos han descubierto cómo transferir la conciencia humana a animales robóticos realistas, permitiéndole a las personas sumergirse en el reino animal y comunicarse con sus habitantes, como si fueran uno de ellos.

Lee también Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

La película mostrará la aventura de Mabel cuando se adentra en el mundo animal gracias a una nueva tecnología. Foto: Disney LA

La aventura nos presenta a Mabel, una amante de los animales que aprovecha la oportunidad de usar la tecnología para descubrir misterios del mundo animal que superan todo lo que jamás hubiera imaginado.

El elenco también cuenta con las voces estelares de actores como Meryl Streep, Dave Franco, Kathy Najimy, Eduardo Franco, Melissa Villaseñor, Ego Nwodim, Vanessa Bayer, Sam Richardson, Aparna Nancherla, Nichole Sakura, Isiah Whitlock Jr., Steve Purcell, Karen Huie y Tom Law, quienes dan vida a la variedad de fauna que veremos en pantalla.

También te interesará:

Miss Universo 2025: Participante de Noruega se vuelve viral al aparecer con exótico traje de salmón

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu