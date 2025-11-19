Miss Universo 2025: Participante de Noruega se vuelve viral al aparecer con exótico traje de salmón

El certamen de belleza Miss Universo, continúa acaparando el ojo mediático durante su recta final, pues una de las pruebas de la semifinal se volvió viral en redes sociales por el peculiar traje de una de las modelos.

En medio de la pasarela de trajes típicos, donde las concursantes desfilaron con elementos representativos de su cultura para hacer gala de la creatividad en cada uno de sus vestuarios, Miss Noruega fue criticada por su vestuario.

Durante la prueba que estuvo llena de llamativos diseños y deslumbrantes ornamentos, Miss Noruega sorprendió al aparecer envuelta en un exótico traje de salmón que generó polémica en la red.

Leer también: Cometa 3I/ATLAS: así son las nuevas imágenes que reveló la NASA del objeto interestelar

Así fue el momento en que Miss Noruega apareció vestida de salmón

Con unos botines plateados que simulaban unas aletas, una capucha que simulaba la cabeza del pez y una capa enrollada que imitaba el cuerpo del animal emblemático del país, la modelo Leonora Lysglimt-Rødland, se impuso ante el estándar de las concursantes con su traje de salmón.

Al interior del traje, Leonora lució un enterizo con transparencia y brillos, los cuales pasaron inadvertidos sobre el llamativo forro anaranjado de su atuendo para darle un toque realista de salmón cocinado.

Leer también: ¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

Representar la cultura de Noruega a través de este pez de agua dulce, fue un homenaje a la conexión del hombre con los recursos naturales, pues más allá de ser un platillo que representa a su gastronomía tradicional, el salmón es su identidad nacional.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs