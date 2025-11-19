¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

La marcha de la Generación Z continúa dando de qué hablar, debido a que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acaparó la mirada mediática al señalar a Edson Andrade, uno de los principales impulsores de la movilización del pasado 15 de noviembre, de haber recibido dinero del Partido Acción Nacional (PAN).

Por medio de ‘X’, Alcalde compartió las fotos de un contrato que demuestra la relación laboral entre Andrade y el PAN desde el mes de febrero del 2025 por "Servicios de Estrategia digital y gestión de redes".

En dicho contrato, se exhiben algunos datos personales del joven como su clave de la credencial de elector, su registro federal de contribuyente y un sueldo de 2 millones 106 mil 810 pesos, mismos que se dividirían en 12 pagos de 175 mil 567.50 pesos.

El PAN contrató a Edson Andrade, impulsor de marcha de la Generación Z, revela Luisa Alcalde. Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Edson Andrade?

Edson Saúl Andrade Lemus se volvió viral por sumar su voz a la movilización del pasado 15 de noviembre e invitar a más jóvenes a la Marcha de la Generación Z.

Andrade cuenta con más de 178 mil seguidores en TikTok con un alcance de 5 millones y 32 mil seguidores en Instagram.

El joven es columnista en un medio independiente llamado “Mal Escrito”, donde aparece en clips sobre temas de política.

Edson Andrade, uno de los jóvenes que impulsaron la marcha de la Generación Z en CDMX (18/11/2025). Foto: Tomada de Instagram

¿Edson Andrade tiene contrato con el PAN? Esto dice el joven

Ante los señalamientos, el joven publicó un video donde acusó que hay una persecución en su contra y expuso que debido a los señalamientos, deberá abandonar el país por su seguridad.

“Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que no salgo yo y no realizo solo”, mencionó en el clip.

“Hay un equipo de jóvenes que como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz”, agregó.

@ed.andrade.l La persecución de la presidenta @Claudia Sheinbaum Pardo en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo “millones” en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. ♬ sonido original - Ed Andrade

*Con información de Nataly Romero

