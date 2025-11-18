La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde acusó que Edson Andrade, a quien señaló como principal impulsor de la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre, fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN) para el servicio de Estrategia digital y gestión de redes para el blaquiazul en la CDMX.

A través de redes sociales, la líder morenista compartió el contrato donde se observa el nombre de Edson Saúl Andrade Lemus, a quien contrataron en febrero de 2025 con un sueldo de $2,106,810.00 (Dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos).

El joven, quien en redes sociales comentó ser “apartidista”, fue uno de los impulsores de la marcha de la Generación Z que se realizó en calles de la capital del país y que dejó un saldo de 100 policías y 20 civiles lesionados, así como destrozos en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El PAN contrató a Edson Andrade, impulsor de marcha de la Generación Z, revela Luisa Alcalde. Foto: Captura de pantalla

El contrato que compartió Alcalde Luján revela que el sueldo de los más de dos millones de pesos a Edson Andrade se divide en 12 pagos que actualmente sigue recibiendo.

En el mes de noviembre, dice el contrato firmado por Andrade Lemus, le corresponde recibir un monto de $175,577.50 (ciento setenta y cinco mil quinientos setenta y siete pesos con cincuenta centavos). Destaca que sus servicios terminan en enero del 2026.

Posterior a la marcha, la dirigencia del PAN en la capital del país lamentó la “arbitrariedad y uso de fuerza excesiva” en contra de jóvenes que participaron en la protesta y acusó que la demanda principal era seguridad y alto a la violencia.

