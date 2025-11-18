FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero; Burgueño Ruiz y 20 funcionarios son requeridos

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al alcalde de Tijuana, Baja California, el morenista Ismael Burgueño Ruiz por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Burgueño Ruiz fue citado el martes en calidad de imputado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, para comparecer en la carpeta de investigación FED/FEMDO/ FIEDMHDARV/BC/0000556/2025, según el citatorio FEIORPIF AMF- E-I- 2020/2025, del que EL UNIVERSAL posee copia.

Sin embargo, el alcalde se quedó en Tijuana y no acudió a comparecer ante el Ministerio Público Federal que lleva el caso.

Lee también Dictan sentencia de 27 y 24 años de prisión a dos integrantes de La Barredora; fueron detenidos en 2024 en Puebla

El Ayuntamiento fronterizo confirmó a EL UNIVERSAL que el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz es requerido por la FGR y que no acudió a la cita que tenía este martes en la sede la FEMDO, en la capital del país.

Incluso, reveló que no está citado solo Burgueño Ruiz, sino también alrededor de 20 funcionarios que presuntamente favorecieron al empresario Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado por el gobierno de los Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Ismael Burgueño Ruiz está acusado de haber otorgado de manera directa contratos millonarios del Ayuntamiento de Tijuana a empresas controladas por Fernando Rafael Salgado Chávez y de Marco Antonio Moreno Gómez, bisagra operativa entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa).

Lo anterior, según investigaciones y expedientes de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro