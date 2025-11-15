El Festival Cine sin Fronteras celebrará su primera edición en la emblemática ciudad de Tijuana del 18 al 22 de noviembre de 2025. Este evento pionero busca establecer un espacio de convergencia a través del arte y el diálogo en torno a uno de los temas más cruciales de nuestra época: la dignidad humana en contextos de movilidad y migración.

Durante cinco días, Tijuana se convertirá en un punto de reflexión y acción colectiva, donde el cine funcionará como un "puente" para entender las complejas realidades migratorias.

El festival presentará 25 proyecciones seleccionadas —entre largometrajes y cortometrajes— que se exhibirán en sedes significativas como el Parque de la Amistad | Muro Fronterizo, el Centro Cultural Tijuana (CECUT) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Foto: Cortesía Festival "Cine sin Fronteras".

El programa se articula en torno a cuatro ejes fundamentales, diseñados para involucrar a la ciudadanía, colectivos y organizaciones:

Proyecciones en el Muro Fronterizo: Un ciclo de cine que transformará el muro fronterizo, un símbolo de exclusión, en un inédito espacio de cultura, integración y diálogo.

Agenda Cultural Abierta: Una propuesta interdisciplinaria en Playas de Tijuana y el CECUT, que incluye música, muralismo y fotografía, culminando con un concierto de impacto internacional para visibilizar las luchas migrantes y fomentar la solidaridad global.

Encuentro de la Red de Festivales de Cine de Derechos Humanos de Abya Ayala (CECUT): Una mesa de trabajo para articular estrategias que usen el cine como herramienta de defensa territorial y promoción regional de los derechos humanos en Latinoamérica.

Encuentro por el Pacto Cultural por la Migración Digna (UABC): Un espacio de concertación con ONGs, universidades y redes de refugios para generar propuestas de acción y narrativas sobre la integración y la solidaridad desde la frontera.

Foto: Cortesía Festival "Cine sin Fronteras".

Esta plataforma cultural nace de una alianza entre el Festival de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio Todas las Voces (México), el Festival de Cine Colombia Migrante (Colombia) y el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires (Argentina).

El evento cuenta con el respaldo de entidades clave como la Secretaría de Cultura de Baja California, el Ministerio de Cultura de Colombia, el CECUT, la UABC, y el apoyo de fundaciones internacionales comprometidas con los derechos humanos, como la Fundación Rosa Luxemburgo, Open Society Foundation y la Fundación Heinrich Böll México.

Como parte de las actividades artísticas, muralistas de México, Colombia, Argentina, Brasil y Guatemala crearán un mural colectivo que reflejará los valores de solidaridad y diversidad que defiende esta iniciativa.

La cartelera completa y los horarios se pueden consultar en https://www.festivalcinesinfronteras.com/

