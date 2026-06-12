La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a todas las personas mexicanas por el triunfo 2-0 contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional a la que entró aplaudiendo, Sheinbaum Pardo declaró que “el que apuesta en contra de México, siempre le va a ir mal”, en alusión a la oposición a su gobierno.

Indicó que en la inauguración de este evento deportivo se vivió felicidad y alegría en todas las plazas del país en las que las familias mexicanas se pusieron la camiseta verde, así como en el Zócalo de la Ciudad de México en el Fan Fest y en el Ángel de la Independencia.

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“Momentos felices. ¡Hermosísimo, la verdad, fue buenísimo, buenísimo! Ya saben, ahí siempre salen todos los expertos en fútbol. Buenísimo, felicidades a la Selección y además no solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos ayer”, expresó.

“¡Una alegría, de verdad! Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, en la vida. Quienes queremos a México, pues le va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política. ¡Una alegría enorme, la verdad!

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“Felicidades a todo el pueblo de México, a todos los mexicanos. El Estadio también, a la hora que cantaron el himno, muy bonito; Cielito Lindo en el Zócalo (...). Por todos lados muy bonito, la verdad, felicidades a todas y a todos, una felicidad enorme”, expresó.

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