Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabeza La Mañanera del Pueblo este viernes 12 de junio para informar sobre las hechos relevantes del país y presentar los avances de su gobierno.

Sigue aquí la conferencia matutina de la Mandataria federal y mantente informado.

Nación 08:59 AM Finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Nación 08:58 AM Bulmaro Juárez, presentador de la sección Suave Patria, presenta cómo se lleva a cabo la festividad oaxaqueña de la danza de toriteros y gracejos.

Nación 08:54 AM Claudia Sheinbaum envía un mensaje a las madres buscadoras de Jalisco: "Siempre van a tener nuestra solidaridad nuestro apoyo, para encontrar a sus familiares, estamos trabajando en ellos, la secretaría de Gobernación es muy sensible y está en todos los mementos, entendemos su dolor y vamos a estar cerca siempre buscando a sus familiares". Sobre la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la Presidenta comenta que continúa la búsqueda y espera que pronto haya información que ayude a dar con su paradero.

Nación 08:52 AM Sheinbaum dice que hay diálogo con los comerciantes que deben permanecer con sus negocios cerrados, debido a las vallas en el Centro Histórico que impiden el paso a los integrantes de la CNTE.

Nación 08:50 AM Hay que estar cerca del gobierno siempre para no irte a la estratósfera, dice Sheinbaum al señalar, sin decir su nombre, al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acudió al partido inaugural del Mundial 2026.

Nación 08:43 AM La Mandataria federal insiste en que la derecha política quiere mostrar que en México hay violencia, represión, caos, "pero no, aquí hay alegría, felicidad, se guita el mejor gol", asegura. Para ejemplificar las opiniones en redes sociales, la Presidenta habla sobre el cuento "El traje nuevo del emperador", al señalar que las personas hablan siguiendo lo que alguien dice, sin comprobar si es real o no.

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Nación 08:42 AM Dicen una cosa en la mesa (de diálogo), pero hacen otra afuera, pero no vamos a reprimir [...] eso es lo que ellos quieren, una provocación, pero no habrá represión", comenta Sheinbaum sobre las acciones de los integrantes de la CNTE en la CDMX y diversas partes del país.

Nación 08:29 AM Claudia Sheinbaum indica que en los meses desde que incrementó el petróleo aumentó el precio de los boletos de avión, pero lo importante para México es que ha aumentado el número de turistas. Para respaldar lo dicho por la Presidenta, Josefina Rodríguez compara la caída de turismo aéreo en México y Estados Unidos, al señalar que en nuestro país cayó un 7%, pero en el país vecino cayó 15%.

Nación 08:21 AM "Yo no decidí eso, Salma Hayek era una invitada de la FIFA y no iba en mi representación", aclara Claudia Sheinbaum sobre la presentación de la actriz veracruzana en la inauguración del Mundial 2026.

Nación 08:19 AM La Presidenta prevé hablar por teléfono con Yolette Cervantes, joven ganadora del boleto 001, para conocer cómo le fue en el partido inaugural del Mundial 2026.

Nación 08:15 AM "No hay que meterse eso, no me corresponde", dice Sheinbaum Pardo sobre la cantidad de partidos que fueron otorgados por la FIFA a México en contraste con Estados Unidos y de que el partido final será en el país vecino.

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Nación 08:10 AM Al señalar que los costos de los boletos del Mundial 2026 tuvieron precios muy altos, la presidenta Sheinbaum Pardo dice: "Creo que como Presidenta, mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido acudir y mejor festejo con la gente de manera gratuita". Asegura que la joven Yolette Cervantes, ganadora del boleto 001 que regaló la Mandataria federal, la pasó de maravilla.



Nación 08:04 AM La secretaria de Turismo informa que al FIFA Fest del Zócalo capitalino acudieron 300 mil personas y 400 mil en total en las tres sedes del FIFA Fest.

Nación 08:03 AM "Alicia (Bárcena) es extraordinaria", dice Claudia Sheinbaum al defender a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales por las críticas que recientemente recibió en redes sociales sobre su gestión en el cargo que desempeña.



Nación 07:43 AM Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, informa que el rubro creció en abril y destaca los indicadores que tuvieron crecimiento. Indica que un estudio reveló que el 40% de los turistas que vienen a México es por temas culturales.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Mandataria federal felicita a la Selección Mexicana por su triunfo contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. También felicita a todas y todos los mexicanos por el evento deportivo y destaca los festejos, las canciones que se entonaron y la interpretación del Himno Nacional en el partido. La Presidenta destaca que en abril subió la actividad industrial en México un 2.1 por ciento y que las exportaciones en el país rompieron récord.

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