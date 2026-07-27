Después de cuatro décadas consagrado como ícono de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr. anunció su gira del retiro llamada “The Last Tour”, en la cual recorrerá distintas ciudades del país acompañado de figuras del encordado para poner punto final a una de las carreras más destacadas del pancracio.

Acompañado de su hijo y su sobrino Blue Demon III, el ‘Hijo de la Leyenda Azul’ reveló que otras figuras de la lucha libre como Octagón, L.A. Park, Canek Jr, Dr Wagner y Cibernético están confirmados para aparecer en las carteleras especiales que formarán parte de su despedida.

“Después de 41 años como luchador he decido empezar a hacer la última gira, un año donde habrá funciones normales y en cada plaza me estaré despidiendo para dar el cierre, haré cuatro o tres funciones en Monterrey, Ciudad de México, posiblemente Guadalajara y Tijuana, que es donde empecé”, reveló Blue Demon Jr. en conferencia de prensa. Irapuato y León son otras de las ciudades donde se presentará.

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¡Orgulloso de su carrera!



Blue Demon Jr. asegura que después de cuatro décadas, donde expuso su máscara y nunca reveló su rostro, se siente satisfecho con su carrera



Nicolás Schiller | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/9Hndv2sE83 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 27, 2026

“Mi vida ha sido el deporte, los golpes, la lucha, pero ahora quiero ser un ser humano que pase desapercibido y que el personaje viva en el recuerdo de ustedes”, agregó.

Con emoción, Blue confesó que “es un festejo de 41 años y parece triste, y lo es, porque es difícil despedirse y dejar lo que ha sido mi vida, pero mi cuerpo igual me está diciendo bájale y quiero estar más tiempo con mi familia”.

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Además, ‘El Manotas’ presentó de forma oficial su libro titulado “El Último Demonio”, el cual fue escrito por Oscar Fernández y que se exhibe como una novela biográfica, donde se repasan algunos momentos difíciles en la vida de Blue Demon Jr. y se revela su costado más humano, a la persona detrás de la máscara.

“No pasé de las primeras cuatro páginas sin llorar”, mencionó el icónico luchador mexicano.