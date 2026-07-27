Luego de la incertidumbre sobre su futuro, finalmente, Javier Hernández tiene un nuevo equipo para continuar su carrera como profesional.

A pesar de que está por cumplir ocho meses sin jugar un solo minuto oficial, el Chicharito ha decidido evitar el retiro y regresará a Estados Unidos para seguir su trayectoria.

De acuerdo con Fabrizio Romano, el periodista italiano especialista en el mercado de transferencias a nivel mundial, reveló que el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana ya tiene un nuevo club.

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"Javier Hernández ha acordado unirse al Atlético Dallas, el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship. Comenzará a jugar desde 2027, pero contribuirá al proyecto inmediatamente", publicó en sus redes sociales.

🚨🇲🇽 EXCL: Javier Chicharito Hernández has agreed to join Atlético Dallas, first signing ever for new USL Championship side.



Chicharito will start playing from 2027 but will be contributing to the project immediately.



38 year old striker, set for new chapter. 🇺🇸 pic.twitter.com/NfAk5ULpU0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

De esta manera, el canterano de las Chivas continuará jugando en la Segunda División de Estados Unidos, donde ya vivió una primera etapa cuando defendió la camiseta de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

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Cabe mencionar que el nuevo club del Chicharito apenas fue fundado en 2024 y, en 2027, se unirá a la USL Championship.

El estadio para sus partidos como local será el Cotton Bowl de Dallas, que tiene una capacidad de 92 mil aficionados.

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El Atlético Dallas será el octavo equipo en la exitosa carrera de Javier Hernández, luego de las Chivas, el Manchester United, el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el West Ham, el Sevilla y el LA Galaxy.

En su última etapa, no tuvo el desempeño esperado y se despidió del Rebaño sin pena ni gloria.

En su segunda experiencia con la escuadra rojiblanca, el centrodelantero sólo pudo anotar en cuatro ocasiones, a lo largo de dos años.

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Además, su última imagen con la institución que lo vio nacer como jugador no es recordada de buena manera.

En la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, el Chicharito Hernández tuvo la oportunidad de marcar el tanto que igualara el encuentro ante el Cruz Azul para forzar los tiempos extra.

Sin embargo, voló su disparo desde el manchón de penalti y las Chivas fueron eliminadas del torneo.

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Desde aquel 30 de noviembre de 2025, el tres veces mundialista (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) no ha vuelto a disputar un solo minuto oficial.