Las Chivas sufrieron y se quedaron cerca de sumar su segundo partido consecutivo sin poder ganar en el Apertura 2026.

Sin embargo, Roberto Alvarado apareció in extremis para darle su primera victoria al Rebaño en el naciente torneo del futbol mexicano.

En el minuto 96, el Piojo no desaprovechó un pase quirúrgico de Ricardo Marín y mandó a guardar el balón a la portería del FC Juárez.

El extremo mexicano apareció para poner su pie izquierdo y, después de tanta insistencia, abrir el marcador en el estadio Akron.

Luego del sufrido triunfo, el timonel rojiblanco habló en conferencia de prensa y fue autocrítico al aceptar que su equip o no estuvo fino en la definición.

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"Tuvimos un dominio muy marcado durante todo el partido; en el primer tiempo, con muchas situaciones claras para poder abrir el marcador y que el desarrollo fuera distinto, [pero] sí es verdad que nos faltó esa contundencia. Marcamos un gol, pero tuvimos muchas situaciones para marcar más... preferiría haber hecho más", reconoció.

Gabril Milito aceptó que "haber hecho un gol en dos partidos" no es algo que lo tenga satisfecho, pero que está tranquilo porque sus Chivas "en líneas generales" tuvieron un "partido muy completo".

"El equipo lo hizo bien, lo intentó, lo buscó y tuvo situaciones, es más preocupanteo cuando no marcamos goles y tampoco las tenemos; los goles van a llegar. A veces en el futbol ocurre... hay partidos donde generas menos y tienes mayor contundencia y hay partidos donde genera más y no puedes marcar", expresó.

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No obstante, el pastor del Rebaño sentenció que la victoria fue más que merecida porque se hizo lo necesario para conseguirla.

"Con el correr de los partidos, iremos tomando mayor ritmo, que es lo que nos falta. Me voy conforme con el rendimiento y con el resultado final; el resultado me parece justo. Sacamos adelante un partido complicado, hicimos un buen partido", valoró.

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Gabriel Milito se compromete a que Chivas peleará por la Leagues Cup

De cara a que comience la Leagues Cup, el director técnico argentino se comprometió a que las Chivas lucharán por el trofeo porque esa es la obligación que tiene una institución relevante.

"Todo es importante en este club. Está la exigencia de ganar, volver a ganar y volver a ganar, lo sabemos y nos preparamos para eso. Cada cosa que jugamos, acá lo afrontamos con el deseo de ganar, ojalá que podamos ganar, hay que intentarlo; moriremos en el intento, como siempre, siendo valientes", manifestó.

Gabriel Milito afirmó que competirán "con mucha ilusión", pero respetando a Los Angeles FC, el FC Dallas y el Seattle Sounders.

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"Ojalá que, cuando llegue ese momento de competir contra los equipos de la MLS, podamos desarrollar nuestro mejor juego y expresar nuestra mejor versión porque eso nos va a requerir la competencia y los rivales, que son muy buenos y duros los tres", señaló el timonel rojiblanco.