Investigadores y estudiantes de la Ingeniería de Química pertenecientes a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM desarrollaron Es-Pumita, un jabón líquido biodegradable elaborado a partir del aceite de cocina usado que se genera en las cafeterías del Campus II, como parte de un proyecto de economía circular y sostenibilidad.

La iniciativa es encabezada por Alejandra Chávez Riveros, investigadora de la entidad universitaria, junto con alumnos, recolectan alrededor de 20 litros de aceite cada semana para transformarlo en entre seis y 10 litros de jabón líquido.

Tras la recolección, el material es filtrado, limpiado y purificado para eliminar impurezas, residuos sólidos, humedad y olores. Después se somete a un proceso de saponificación, mediante el cual la grasa reacciona con una base fuerte para obtener el jabón.

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La investigadora destacó que el principal beneficio de este desarrollo es su impacto ambiental, ya que un solo litro de aceite desechado de forma inadecuada puede contaminar hasta 40 mil litros de agua.

Además, cuando estos residuos llegan al drenaje contribuyen al taponamiento de las tuberías y agravan los problemas de inundaciones, especialmente en la zona oriente de la Ciudad de México.

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"A diferencia de los productos comerciales, el principal ingrediente activo de nuestro jabón son las sales de ácidos grasos obtenidas por saponificación, lo que le otorga una alta biodegradabilidad. También lo hace diferente su enfoque de economía circular y educación ambiental, pues el proceso vincula a estudiantes universitarios en la recolección, transformación y aprovechamiento del residuo", explicó Chávez Riveros.

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La académica señaló que el proyecto busca formular un producto con la menor cantidad posible de aditivos, privilegiando ingredientes simples que reduzcan el impacto ambiental y, al mismo tiempo, fomenten la educación ambiental entre la comunidad universitaria.

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Es-Pumita, que ya cuenta con registro de marca, es el primer producto desarrollado dentro de la línea de investigación "Ingeniería química verde y sostenibilidad".

Inicialmente, el equipo buscó elaborar un jabón sólido con forma de "garritas" de puma, pero posteriormente logró desarrollar una formulación líquida que actualmente se utiliza como proyecto piloto en los baños del Campus II, con la meta de extender su uso al Campus I.

Chávez Riveros indicó que la capacidad actual del laboratorio limita el volumen de aceite que pueden procesar; sin embargo, el interés de la sociedad por participar impulsa al equipo a buscar un espacio más amplio que les permita incrementar la producción y convertirse, en el futuro, en un centro de acopio.

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