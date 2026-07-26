Como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, el Gobierno federal mantiene una intervención integral y permanente en 19 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas, con el propósito de atender las causas que generan la violencia, así como fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de vida de la población, destacó la Secretaría de Gobernación (Segob).

La estrategia contempla la coordinación de 20 dependencias de los tres órdenes de gobierno, mediante un Puesto de Mando instalado en Chilapa de Álvarez, con la presencia permanente de la Segob, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional.

Desde ahí se da seguimiento diario al trabajo en territorio, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el reforzamiento de las tareas de seguridad y la atención cercana a las comunidades, a través de la incorporación de familias a programas de bienestar; la realización de jornadas de servicios integrales, que incluyen el aspecto médico y psicosocial; el apoyo al campo y al desarrollo comunitario; el fortalecimiento de la infraestructura educativa y de salud; así como la atención especial a las y los jóvenes con programas de capacitación, empleo, educación y formación para el trabajo.

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Gobierno federal refuerza presencia en la Montaña de Guerrero (26/07/2026). Foto: Especial

La Segob subrayó en un comunicado que el Gobierno federal impulsa acciones de acompañamiento técnico a productores, el desarrollo de sistemas agroforestales, la conservación de semillas nativas y el apoyo a proyectos productivos que contribuyen a la seguridad alimentaria y al arraigo de las familias en sus comunidades.

Además, se acompaña el retorno de familias desplazadas con el apoyo institucional y coordinación con las autoridades competentes para garantizar condiciones de seguridad.

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Destacó que en materia de seguridad y justicia, las instituciones federales mantienen operativos permanentes en la región con la Guardia Nacional y acciones de investigación para proteger a la población.

El Gobierno de la República reafirmo su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con las comunidades de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, “impulsando el desarrollo del campo, ampliando las oportunidades para la juventud y fortaleciendo una estrategia integral que contribuya a la paz, el bienestar y la justicia social”.

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