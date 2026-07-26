Chalco, Méx. -Un juego mecánico se descompuso por la falla de una polea en el recinto ferial de Chalco y dejó a siete personas atrapadas la tarde de este domingo, sin que alguna resultara lesionada.

El incidente ocurrió en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Casco de San Juan, junto a la carretera federal 115 México-Cuautla, donde se instalaron las atracciones mecánicas de la fiesta patronal del municipio en honor a Santiago Apóstol.

Bomberos acudieron al lugar, subieron por la propia estructura del juego mecánico para liberar a las personas atrapadas. Foto: Especial.

Bomberos de Chalco acudieron al lugar, subieron por la propia estructura del juego mecánico para liberar a las siete personas.

Los afectados sólo presentaron crisis nerviosas y no sufrieron lesiones, confirmó el gobierno de Chalco.

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El reporte llegó a través de la jefa regional Cristina Juárez Hernández, de Protección Civil del Estado de México, Región Amecameca.

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En el sitio participaron también elementos de Seguridad Pública Chalco y Protección Civil Chalco.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pero querían andar en la feria de Chalco pic.twitter.com/4bUlF7fBZJ — Alerta Valle de Chalco (@AlertaValledech) July 27, 2026

El gobierno local informó que después de que bajaron las siete personas atrapadas personal de Protección Civil y de la propia empresa revisan el juego mecánico, el cual no se pondrá en operación hasta que no esté en condiciones de hacerlo para no poner en riesgo a los usuarios.

Los otros juegos mecánicos siguen en funcionamiento en la última noche de los festejos patronales de Chalco que atraen a miles de visitantes de la región.

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