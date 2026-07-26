Este domingo concluyó la revisión anual de la Línea 3 del Cablebús, por lo que a partir de este lunes ya se ofrecerá servicio en este trazo que va de Constituyentes a Vasco de Quiroga.

Esta revisión anual comenzó el pasado 13 de julio con la finalidad de garantizar el funcionamiento y la seguridad en esta línea.

Se realizó mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres; además, se hicieron inspecciones con especialistas de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, así como la rehabilitación de 7 balancines muestra a lo largo de la línea.

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Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en los trabajos de mantenimiento que efectúa la empresa austriaca Doppelmayr junto al Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Ramiro Alvarado, gerente de Operaciones y Mantenimiento de la red de teleféricos, explicó que las inspecciones mecánicas consisten en revisar todos los componentes móviles del sistema para identificar desgaste y comprobar que operan de manera segura.

Como parte de los trabajos de este año, se desmontaron seis torres para inspeccionar rodillos, poleas y balancines, cuyos componentes fueron sometidos a pruebas no destructivas antes de volver a ensamblarse; aunado a ello, se realizaron inspecciones electromecánicas en toda la infraestructura para verificar el estado de los componentes y asegurar su correcto funcionamiento.

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“Estamos realizando inspecciones electromecánicas del cable, tanto mecánicas como eléctricas, para el correcto funcionamiento del sistema. Este año se realizó la inspección de las torres, de los rodillos y de las poleas para verificar su desgaste y su correcto funcionamiento. Se desarman completamente, se revisan todos sus componentes y posteriormente se vuelven a armar”, explicó.

Con información de Leonardo Lugo

dmrr