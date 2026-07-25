La Línea 3 del Cablebús, que conecta Los Pinos/Constituyentes con Vasco de Quiroga, se encuentra en mantenimiento, este año se concentra en la inspección de torres, balancines, estaciones y sistemas eléctricos para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en los trabajos de mantenimiento que efectúa la empresa austriaca Doppelmayr junto al Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Ramiro Alvarado, gerente de Operaciones y Mantenimiento de la red de teleféricos, explicó que las inspecciones mecánicas consisten en revisar todos los componentes móviles del sistema para identificar desgaste y comprobar que operan de manera segura.

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Como parte de los trabajos de este año se desmontaron seis torres para inspeccionar rodillos, poleas y balancines, cuyos componentes fueron sometidos a pruebas no destructivas antes de volver a ensamblarse; aunado a ello se realizaron inspecciones electromecánicas en toda la infraestructura para verificar el estado de los componentes y asegurar su correcto funcionamiento.

“Estamos realizando inspecciones electromecánicas del cable, tanto mecánicas como eléctricas, para el correcto funcionamiento del sistema. Este año se realizó la inspección de las torres, de los rodillos y de las poleas para verificar su desgaste y su correcto funcionamiento. Se desarman completamente, se revisan todos sus componentes y posteriormente se vuelven a armar”, explicó.

Certificación

El gerente de operaciones y mantenimiento de Doppelmayr dio a conocer que como parte de los trabajos la empresa certificadora externa TÜV SÜD es la encargada de revisar el estado del Cablebús y emitir un dictamen independiente que avale que la línea puede operar de manera segura.

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Precisó que este certificado se emite cada año y se entrega al Gobierno de la Ciudad de México como parte del programa de mantenimiento; además destacó que la Línea 3 sólo presenta el desgaste esperado por su operación.

“El sistema lleva dos años, es relativamente nuevo, entonces no vemos ningún desgaste considerable, más que los esperados, los cuales se pueden corregir con el mantenimiento preventivo que Transportes Eléctricos realiza todas las noches. Trabajamos de la mano con Transportes Eléctricos. Nosotros coordinamos las actividades y también traemos especialistas de Europa para apoyar en las inspecciones”, refirió.

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Como parte del mantenimiento participa personal especializado proveniente de Austria. Tal es el caso de Stefan Welte, especialista en mantenimiento eléctrico de Doppelmayr, quien —mientras laboraba en la estación Los Pinos— explicó a EL UNIVERSAL que su labor consiste en verificar todos los sistemas de seguridad antes de que la línea vuelva a operar.

Entre las revisiones se encuentran el funcionamiento de las puertas de las cabinas, los sensores de seguridad, la tensión del cable, los botones de paro de emergencia, el sistema de monitoreo, los sensores de viento y los protocolos de actuación en caso de incendio.

“Lo más importante es la seguridad del usuario. Todo donde alguien pudiera lastimarse tratamos de protegerlo al máximo y verificamos que todos los sistemas funcionen al 100%”, afirmó.

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Agregó que la legislación y los estándares internacionales establecen la obligación de realizar este mantenimiento cada año para detectar oportunamente cualquier desgaste, por ello “recomendamos hacer anualmente un mantenimiento”.

El especialista agregó que los problemas detectados suelen ser menores, como cables que pueden moverse por vibraciones o motores que requieren limpieza debido a la acumulación de polvo.

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La etapa de revisión anual en la Línea 3 del Cablebús inició el pasado 13 de julio y concluirá el 26 de este mes.

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