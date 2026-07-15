El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la operación del Tren Ligero se encuentra parcialmente suspendida debido a una catenaria rota en la interestación Tepepan–Periférico.

En redes sociales, el STE mencionó que, como medida temporal, el servicio se ofrece únicamente en el tramo de Tasqueña a Estadio Azteca, mientras personal especializado de Línea Elevada se traslada al sitio para atender la avería y restablecer la circulación en el resto de la línea.

Lee también Fuga de gas en la colonia Guerrero; CFE perfora accidentalmente un ducto durante obras

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio de apoyo gratuito en el tramo de Estadio Azteca a Xochimilco, para facilitar el traslado de las personas usuarias.

“Continuamos con servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca y servicio de apoyo de la RTP de Estadio Azteca a Xochimilco por catenaria rota en interestación Tepepan-Periférico. Personal de línea elevada se encuentra trabajando en el sitio”, publicó.

dmrr