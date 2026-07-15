Para Flor Vigna, llegar a la televisión mexicana era una meta que veía muy lejana; sin embargo, su llegada a "La casa de los famosos México" hizo su sueño realidad.

Aunque en Argentina logró consolidar una carrera como actriz, cantante, bailarina y creadora de contenido, la nueva habitante asegura que abrirse paso en nuestro país representa una oportunidad que muchos argentinos anhelan, pero que no todos logran alcanzar.

"Que me abran las puertas de México es un gran agradecimiento porque es un sueño para cualquiera de mi país. Incluso teniendo figuras más grandes de Argentina, no lograron esta oportunidad", dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

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Vigna afirma que este reality marcará un antes y un después en su carrera, pues además de presentarse ante una nueva audiencia, tendrá que enfrentarse a un formato completamente distinto a los que la llevaron a la fama.

Y es que, aunque ha participado en varias competencias televisivas, explicó que todas estaban enfocadas en habilidades físicas, por lo que considera que el encierro será su mayor reto.

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"Es un gran desafío porque los cinco realities que pude ganar son de talento y no de convivencia. Siempre podías volver a casa, hablar con tus amigos, con mamá; no tenías esa locura que tiene el 24/7", explicó.

Más allá de la competencia, Vigna considera que la prueba más complicada será aprender a controlar sus emociones frente a las cámaras, pues está convencida de que la inteligencia emocional será la herramienta más importante.

"El gran desafío para mí es que el talento es la inteligencia emocional y siento que voy a tener que hablar mucho con mis emociones para crecer ahí emocionalmente", dijo.

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La argentina también reveló que, para enfrentar momentos de presión e incertidumbre, suele recurrir a un alter ego al que bautizó como "Wonder Woman", una estrategia que, asegura, le ayuda a vencer sus inseguridades.

"Yo me creé un alter ego que llamé Wonder Woman. Es una estrategia mental conmigo misma. Mi alter ego es fuerte, competitivo, va para adelante, no le da miedo nada", contó.

Sin embargo, admitió que detrás de esa imagen existe una mujer que enfrenta sus propios miedos, especialmente ahora que decidió dejar Argentina para iniciar una nueva etapa profesional en México.

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"A través del alter ego me animo a crecer, pero en realidad yo adentro estoy muerta de miedo. Me da mucho miedo dejar mi país, estar sin nadie acá, si me quieren, si no me quieren, pero al fin y al cabo siempre se puede volver a casa", finalizó.

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