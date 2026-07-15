Culiacán, Sin.- Se investiga la posible relación de dos jóvenes detenidos en la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán, con tres armas automáticas, cargadores, chalecos tácticos, con el ataque armado que en febrero pasado fue ejecutado contra los diputados locales, Sergio Torres Félix y Elizabet Montoya Ojeda, de Movimiento Ciudadano.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia notificó a las fuerzas estatales y federales sobre personas armadas, en un edificio de departamentos, por lo que se desplazó un operativo en esa zona y lograron detener a los dos jóvenes, uno de ellos, fue identificado en forma extraoficial como Gilberto “N”.

A estas dos personas se les aseguraron dos fusiles AK-47, una ametralladora M-60, doce cargadores abastecidos, dos cintas metálicas eslabonadas con cien cartuchos, 560 cartuchos útiles de armas automáticas, mil pastillas con las características del fentanilo, con un peso de 222.4 gramos, y un estuche para ametralladora.

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El pasado 28 de enero, Torres Félix, líder estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, acompañado de su compañera de curul, Elizabet Montoya Ojeda, a escasos minutos de abandonar la sede del Poder Legislativo, en su desplazamiento rumbo a sus oficinas, en el centro de Culiacán fueron víctimas de un atentado.

Sus atacantes les dispararon en varias ocasiones, pero la intervención de los escoltas que acompañaban a Sergio Torres, lograron repeler la agresión y por separado, ambos diputados fueron trasladados a clínicas médicas distintas.

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La diputada Montoya Ojeda, sufrió una lesión irreversible en uno de sus ojos, pero está ya se reincorporó al trabajo legislativo, sin embargo, Torres Félix, a causa de las lesiones que sufrió en la cabeza y mano, este continua en recuperación en su hogar.

dmrr