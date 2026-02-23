Culiacán, Sinaloa.- A 28 días de haber sido hospitalizado a causa de las heridas que sufrió en la cabeza y en una mano debido a un atentado a balazos, el líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, fue dado de alta del hospital donde se brindaba atención médica y rehabilitación.

Durante su estancia, Torres Félix fue sometido a dos cirugías y a la reconstrucción de una de sus manos. Las autoridades hospitalarias no brindaron más detalles acerca de su estado de salud, nada más que continuará su tratamiento en casa.

Antes de ser dado de alta, el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González, comentó que el líder emecista había recibido el alta del área de terapia intermedia y muestra señales de mejoría; se mantendrá en observación médica.

El pasado 28 de enero, Sergio Torres Félix y la diputada Elizabet Montoya fueron atacados a balazos después de abandonar el Congreso sinaloense. Montoya perdió un ojo, fue dada de alta la semana pasada y anunció que en breve regresará a su curul.

