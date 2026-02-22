La muerte violenta de un nuevo adolescente, Ricardo Mizael “N” de 16 años, estudiante de bachillerato, volvió a cimbrar la conciencia de la sociedad por la situación de inseguridad que prevalece, por lo que sus padres convocaron a los ciudadanos a sumarse este domingo a la marcha, con el lema “Con los niños no”.

El menor vecino del fraccionamiento Los Ángeles, destacado jugador juvenil de basquetbol de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se convirtió en una nueva víctima colateral del clima de violencia que se vive desde hace diecisiete meses, al salir a comprar alimento para sus nuevas mascotas fue privado de la vida de varios disparos.

Su madre, exhortó a la ciudadanía salir a las calles, vestidas de blanco, con pancartas, en reclamo de justicia y paz, ante los hechos que enlutan cientos de hogares, como el suyo que sufre la pérdida de su hijo, estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Lee también Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

La cita es uno de los lugares emblemáticos de Culiacán, el templo católico de la Lomita, en la colonia Guadalupe, desde donde partirá la marcha por toda la avenida Álvaro Obregón y culminará frente al atrio de catedral.

Sobre este homicidio, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, adelantó que ya se tiene identificado a uno de los presuntos homicidas del adolescente Ricardo Misael “N”, de trata de un jovencito, presuntamente menor de edad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL