Tabasco.— Construida por órdenes de Andrés Manuel López Obrador para darle bienestar al pueblo, la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, sólo ha traído, de acuerdo con pobladores, enfermedades y contaminación, siendo los más afectados niños y mujeres.

Desde octubre de 2025, padres de familia del jardín de niños Agustín Melgar y de la primaria Abías Domínguez Alejandro, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, a sólo cuatro metros de distancia de la refinería, han realizado marchas exigiendo la reubicación de estos centros educativos, debido a que los niños presentan dolores de cabeza, mareos, náuseas y hasta desmayos. A estos malestares se suman los fuertes ruidos (de las maquinarias, zumbidos y de los mechones), las vibraciones, el olor a combustible y el polvo de Coque, un derivado del petróleo que se adhiere a los pulmones.

“Estamos solicitando la reubicación de nuestras escuelas, lo hacemos porque es un derecho para nuestros niños, lo hacemos por la cercanía que tienen nuestras escuelas de la refinería y de las promesas que nos hicieron al inicio; nos dijeron que nos iban a reubicar y nos confiamos y creímos que iban a cumplir su palabra. A como marca la ley, a 500 metros mínimo de distancia, no pedimos otra cosa”, señaló Ariadna Aranda, una de las madres de familia.

Lee también Morena en San Lázaro cierra filas con Claudia Sheinbaum por reforma electoral; Monreal reconoce que no hay acuerdo con aliados

Aun cuando el propio gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirma que la refinería se construyó con altos estándares de calidad y que no hay afectaciones ni riesgos, los integrantes de la Red Ciudadana de Monitoreo del Aire dicen todo lo contrario.

Juan Manuel Orozco, especialista en medio ambiente y quien colabora con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Conexiones Climáticas, refirió a EL UNIVERSAL que de 27 días del mes de enero de 2026 que midieron la calidad del aire en Paraíso, 12 tenían mayor concentración de partículas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Somos varias organizaciones, pero prácticamente lo que estamos haciendo es que estamos midiendo la concentración de partículas de 2.5 micras o menos en el aire y lo estamos haciendo porque no hay información actualizada.

Foto: Luma López

Lee también La indiferencia que alimentó el libro de la venganza

“Del mes de enero; por ejemplo, medimos 27 días y de esos 27 días, 12 tenían una concentración mayor a la recomendada por la OMS, que es de 15 micras y el máximo al que se llegó en estos 12 días fue de casi 34”.

Juan Manuel Orozco detalló que las partículas pueden ser de varias cosas, pero también están asociadas a la combustión de combustibles fósiles y la preocupación con esto es que tienen efectos directos en la salud de las personas y sobre todo de niñas y niños, asegurando que las consecuencias pueden ser el aumento del riesgo de enfermedades cerebrovasculareas, cardiovasculares, enfisema pulmonar y algunos tipos de cáncer.

El especialista refirió que se han instalado cuatro estaciones de medición del aire en Paraíso donde se ubica la refinería y una más en Comalcalco, y toda la información se le ha presentado a las autoridades, pero no han hecho nada.

Lee también Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Afectaciones

Javier López Contreras, oriundo de Paraíso, afirmó que esta refinería fue un cambio de vida muy drástico para todos los habitantes, porque les causa problemas ante todo de ruidos, de los decibeles que existen y aparte de la lluvia ácida que se presenta en la localidad conocida como Villa Puerto Ceiba.

Refirió que la población se mantiene con ardor de garganta y de ojos, por lo que siempre tienen que encerrarse o buscar la manera de mitigarlo, incluso en algunos casos se tienen que colocar cubrebocas mojados para poder con el humo que penetra a sus pulmones.

“Nos duele mucho decirlo, pero la calidad de vida que teníamos de 80 a 90 años, ya la nueva generación va a tener 50 a 60 años mínimo. El ruido es siempre”, indicó.

Doña Guillermina Córdoba contó que cinco de sus nietos nacieron prematuros y uno falleció al nacer. Foto: Luma López

Lee también Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Por su parte, Guillermo Carlos Rizo, extrabajador de Pemex e integrante de la Red Ciudadana de Monitoreo de Aire, detalló que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA) en una reunión les dijo que se iba a revisar las situaciones del impacto ambiental y social pero no ocurrió, por eso ellos están realizando mediciones.

“Estamos monitoreando desde hace dos años y hemos encontrado una afectación en la contaminación con partículas 2.5 micras, lo cual se puede ver con los monitores que ya tenemos”, apuntó.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido en la comunidad de Torno Largo, a 7 kilómetros de la refinería, donde las mujeres dijeron que muchas se han quedado sin senos debido al incremento del cáncer de mama a causa de la actividad petrolera. En el poblado de Puerto Ceiba, con alrededor de 2 mil 800 habitantes, hombres, mujeres y niños presentan diversas afecciones que los pobladores vinculan a la contaminación: leucemia, cáncer de colon, de mama, de tiroides, de matriz y de estómago, además de problemas respiratorios crónicos.

Lee también Sheinbaum atribuye a "los mitos del neoliberalismo" los ataques contra la refinería Olmeca; destacan producción

En la Isla Andrés García, a 8 kilómetros de distancia y con poco más de 300 habitantes, predominan los partos prematuros, malformaciones congénitas, complicaciones respiratorias en recién nacidos y, en algunos casos, nacimientos sin vida, todos ellos refirieron que se debe a la actividad de Pemex.

Doña Guillermina Córdoba, de 58 años y abuela de ocho nietos, contó que cinco de ellos nacieron prematuros y uno falleció al nacer.

“No hay riesgo”

Los habitantes de las comunidades costeras de Paraíso coinciden en señalar que la proliferación de mecheros, derrames históricos y emisiones por quema de gas han deteriorado la calidad del aire, el agua y los suelos, afectando directamente la salud de la población, situación que se ha empeorado con la actividad de la Refinería Olmeca; sin embargo, el gobernador Javier May Rodríguez niega todo.

Padres de familia han pedido la reubicación de las escuelas. Foto: Luma López

Lee también Protestan por escuelas junto a la Refinería Olmeca en Tabasco; padres de familia exigen reubicación de centros educativos

“La refinería se construyó con los estándares de certificación y de última generación y está certificada, no tiene ningún riesgo de contaminación”, afirmó.

Además, descartó que por el momento se esté pensando en reubicar las escuelas cercanas a la refinería, afirmando que hay diálogo permanente entre la Secretaría de Educación y los padres de familia, a quienes se les ha ofrecido espacios para sus hijos en otros planteles educativos.

“Hay un equipo técnico especializado de Pemex, está la SETAB, la de Medio Ambiente, estamos atendiendo a los padres, pero ellos están en libertad de manifestarse, ha sido más mediático el tema que hay contaminación, pero no se ha demostrado absolutamente nada”, apuntó.