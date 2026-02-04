La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “extraordinario” la producción en la refinería Olmeca de Dos Bocas y atribuyó a “los mitos del neoliberalismo” los ataques contra esta.

“Los mitos del neoliberalismo, las mentiras, por no decir las mentiras. Los mitos”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional.

Carlos Armano Lechuga, director de Pemex Transformación Industrial, explicó que en marzo de 2025 inició el rearranque del primer tren de procesamiento: “Con ese logramos 105 mil-110 mil barriles de proceso de crudo, luego en junio logramos arrancar el segundo tren de procesamiento, con ese logramos alrededor de 150-160 mil barriles por día.

“Y cerramos en diciembre con un promedio de 263 mil barriles de proceso, alcanzando picos de 320 mil barriles sostenidos durante cuatro o cinco días”, indicó.

Al señalar ajustes como parte de las pruebas, Pemex indicó que se prevé alcanzar la máxima producción: “Nuestras expectativas, este año lo estamos haciendo, estamos procesando 300 mil barriles por día”.

Se agregó que la meta para 2026 es llegar a los 320 mil, para hacer un total del sistema nacional de refinación, ya considerando la refinería Olmeca, de un millón 300 mil.

“Si sumamos a Deer Park con 200 mil, entonces estaríamos esperando cerrar el año total de proceso refinerías Pemex en un millón y medio de barriles”, comentó.

