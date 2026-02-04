El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, informó que México mantiene un contrato comercial abierto para el envío de crudo a Cuba, el cual el año pasado representó menos del 1% de la producción total de la empresa productiva del Estado.

Durante su participación, el funcionario precisó que el año pasado las ventas de crudo y petrolíferos a la isla ascendieron a 496 millones de dólares, monto que —subrayó— se mantiene estable y no tiene un impacto relevante en las finanzas de Pemex.

“Con relación a Cuba tenemos un solo contrato, vigente desde 2023. Es un contrato comercial como los que tenemos con más de 50 países. El año pasado representó menos del 1% de la producción de crudo y alrededor del 0.1% de las ventas totales de Pemex”, explicó.

Rodríguez Padilla aclaró que se trata de un contrato abierto, sujeto a la disponibilidad de Pemex y a las necesidades que solicita Cuba.

"Nos piden en función de nuestra disponibilidad. Si hay disponibilidad, se seguirá vendiendo”, afirmó al ser cuestionado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director de Pemex destacó que la prioridad de la política energética nacional es el procesamiento interno del crudo, por lo que las exportaciones se han reducido de manera gradual.

“El petróleo que se produce en México es para beneficio de los mexicanos. Hoy tenemos un alto nivel de refinación interna, lo que reduce nuestras exportaciones”, señaló.

Asimismo, rechazó que existan adeudos por parte del gobierno cubano.

"Cuba paga conforme al contrato. No tenemos facturas vencidas. Es una relación comercial normal”, sostuvo.

Sheinbaum: apoyo a Cuba es comercial y humanitario

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el envío de petróleo a Cuba responde principalmente a contratos comerciales, y en menor medida a acciones de carácter humanitario.

“El año pasado fueron poco más de 400 millones de dólares. Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. A veces se exagera”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum reconoció que el reciente anuncio de Estados Unidos sobre la posible imposición de aranceles a países que suministren hidrocarburos a Cuba representa un reto, por lo que México ha optado por activar todas las vías diplomáticas para evitar afectaciones al país.

“No queremos afectar a México, pero también tenemos un contrato con Cuba y una convicción humanitaria. Estamos buscando resolverlo por la vía diplomática”, señaló.

La presidenta defendió la postura histórica de México hacia la isla y recordó que el país ha brindado apoyo solidario a diversas naciones ante emergencias.

"México es un país solidario. Apoyamos a Cuba, pero también apoyamos a California, a Texas, a Chile, a Haití. Donde nos necesiten, ahí vamos a estar”, expresó.

Reiteró que las decisiones se toman con base en la Constitución, la soberanía nacional y la tradición diplomática mexicana.

"México no abandona a ningún pueblo. La fraternidad es un valor profundo de nuestra historia y de nuestro pueblo”, concluyó.

