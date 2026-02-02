Por los ajustes del mercado internacional de combustibles y a la apreciación del peso frente al dólar estadounidense, Petróleos Mexicanos (Pemex) importó 16% más barata la gasolina en diciembre de 2025 respecto a un año antes.

Sin embargo, de acuerdo con cifras de la empresa a las que accedió EL UNIVERSAL, pese a esos ajustes en las cotizaciones globales, el precio de venta a consumidores mexicanos sólo se ha reducido 1.6%.

Las últimas estadísticas disponibles indican que la gasolina regular de bajo octanaje o Magna, la más vendida en el país, promedió en diciembre pasado 23.61 pesos por litro, es decir 38 centavos menos que los 23.99 pesos que costaba en el mismo mes de 2024.

Precio promedio por barril de gasolina importado

Los datos de Pemex muestran que la gasolina importada en diciembre de 2025 costó 9.40 pesos por litro, una baja de 1.80 pesos respecto a la cotización de 11.20 pesos en que se pagaba un año antes.

La reducción no se ha visto reflejada, incluso pese a que, desde febrero de 2025, el actual gobierno llegó a un acuerdo con gasolineros para mitigar los aumentos en gasolina de bajo octanaje.

“Ante el debilitamiento de las finanzas públicas y la necesidad de maximizar la recaudación, anticipamos que en 2026 el gobierno no reflejará la caída del precio en pesos de la referencia internacional”, apuntaron especialistas de Banamex en una nota de análisis.

“Nuestro escenario base es que el precio seguirá en 24 pesos por litro para la Magna, así no sacrifica recaudación y puede seguir señalando que el precio de la gasolina ha aumentado menos que la inflación. Los riesgos los vemos sesgados a la baja, es decir, que el gobierno refleje parcialmente la disminución del precio internacional”.

El informe también señala que el precio de la gasolina en México es alto en su comparativo internacional. Considerando los 12 países con mayor consumo de petrolíferos, en enero México fue el segundo país con la gasolina más cara, después de Alemania y seguido por Corea del Sur, apunta el informe.

Costos dispares

En opinión de Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, el diferencial de precios es un reflejo de la política económica.

“Ni el petróleo más estable, ni el dólar barato, ni la dependencia importadora lograron mover un centavo el precio de los combustibles. Y eso no es una falla del mercado: es el mercado funcionando exactamente como fue diseñado”, destacó el especialista.

“La realidad es más incómoda: el precio del combustible en México ya no es una variable de mercado: es una variable de política económica. Cuando el petróleo sube, el discurso es la volatilidad externa, pero cuando baja, el discurso desaparece”, señaló.

De acuerdo con Díaz Ibarra, “el resultado es un sistema asimétrico, donde el consumidor absorbe los choques negativos, pero no participa de los ciclos favorables”.

Y es que las cifras de Pemex también muestran que 41% de las gasolinas que se consumen en el país son importadas, mientras que el resto se elabora en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), en donde el costo de elaboración también tuvo una caída de 2.6% a tasa anual durante diciembre.

Luis Miguel Labardini, socio de la consultora energética Marcos y Asociados, dijo que desde hace años la política del gobierno federal ha estado enfocada en reducir la volatilidad de corto plazo en el precio de la gasolina y diesel.

“También el gobierno busca optimizar sus ingresos por concepto de IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), muy importante para el Estado. Ese ingreso no es para Pemex, es para el gobierno”, anotó.

Las cifras de Hacienda indican que en 2025 los ingresos presupuestarios vía el IEPS a gasolinas y diesel crecieron 6% real anual.

Por el contrario, la inversión física, que genera crecimiento económico y extiende los servicios desde el gobierno, se redujo 28% en el periodo de comparación.

Escenario complicado

A lo anterior se suma a una situación de Pemex complicada y que no mejora pese a los apoyos del gobierno federal, añadió Adrián Duhalt, analista independiente.

“El contexto continúa siendo complejo para Pemex”, apuntó.

“Las ineficiencias operativas, la carga de la deuda financiera y con proveedores, y una producción de crudo que sigue presionada a la baja, son factores que hoy marcan el desempeño de la petrolera, a pesar de los apoyos y mayores volúmenes de crudo procesado y producción de petrolíferos”, dijo.

Pemex reportó pérdidas por 45 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2025, mientras se mantiene como la empresa petrolera más endeudada del mundo, con pasivos totales por alrededor de 130 mil millones de dólares.