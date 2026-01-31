Petróleos Mexicanos (Pemex) alertó a la ciudadanía que no promueve inversiones de ningún tipo a través de redes sociales, páginas web, mensajes ni personas físicas, por lo que pidió no dejarse engañar y denunciar este tipo de sitio y prácticas.

En redes sociales indicó que "la única forma de invertir en Pemex es mediante instituciones financieras reguladas por la ley mexicana y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", por lo que cualquier anuncio que prometa rendimientos garantizados "es falso y pone en riesgo tu patrimonio".

Refirió que ante su importancia como petrolera mexicana, "algunos grupos buscan aprovecharse de su nombre e imagen para obtener ganancias, mediante actividades ilegales".

Refirió que esos grupos usan espacios falsos en plataformas, redes sociales, medios de información o contacto que parecen ser oficiales para engañar y lograr beneficios, a costa de personas bien intencionadas.

La empresa productiva del Estado exhortó a la población a mantenerse alerta para no ser objetos de estafas: “No proporcione datos, información o dinero para supuestas oportunidades de plazas vacantes, inversiones, gestoría de trámites, venta de inmuebles o vehículos”.

Asimismo, subrayó que la única información oficial es publicada mediante el portal de Pemex (https://www.pemex.com/Paginas/default.aspx) así como las redes sociales verificadas que se encuentran en el mismo sitio web.

Lee también Sheinbaum advierte crisis humanitaria ante medidas de EU para evitar el envío de petróleo a Cuba

#Pemex alerta que no promueve inversiones de ningún tipo a través de redes sociales, páginas web, mensajes ni personas físicas.



La única forma de invertir en Pemex es mediante instituciones financieras reguladas por la ley mexicana y supervisadas por la Comisión Nacional… pic.twitter.com/ovu9GE6nEd — Petróleos Mexicanos (@Pemex) January 31, 2026

Respecto a los procedimientos de contratación, la paraestatal enfatizó que no se realizan con intermediarios, sino a través del portal. Lo mismo en cuanto a inversiones, las cuales no se promueven en redes sociales ni sitios web: “La única manera de invertir en Pemex es mediante instituciones financieras, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”.

El registro a la bolsa de trabajo de la paraestatal es un proceso gratuito y que se lleva a cabo de manera transparente en el área de Capital Humano de la empresa.

Del mismo modo, la venta de vehículos, el pago de trámites o la adquisición de préstamos, son prácticas de fraude y engaño.

Por lo anterior, Pemex instó a las y los usuarios a denunciar cualquier actividad sospechosa o inusual al correo vigilante@pemex.com o al número 800 228 9660

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/mcc