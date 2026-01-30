En el día de pago de la segunda quincena de enero, la aplicación de Santander presenta fallas, de acuerdo con un aviso del banco en sus redes sociales.

”Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, dijo Santander.

Desde la mañana de este viernes, usuarios del banco comenzaron a reportar la falla a través de redes sociales, ya que no les permitía iniciar sesión, e incluso les enviaba un mensaje de que su teléfono no contaba con conexión a internet.

Sin embargo, el banco ya reconoció la intermitencia y se prevé que a lo largo del día pueda reactivarse el servicio.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las fallas comenzaron alrededor del mediodía y, lejos de disiparse, han ido en aumento conforme avanzan las horas.

La gran mayoría de los reportes se concentra en dificultades para iniciar sesión en la app móvil personal, que representan 96% de los casos, mientras que en menor medida se registran problemas con pagos con tarjeta y con el acceso a la versión web personal.

El mapa de calor de la plataforma muestra que las afectaciones no son aisladas ni discretas, sino que se concentran principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en entidades clave como Jalisco, Nuevo León, además de Mérida y Tijuana. En otras palabras, el tropiezo digital tiene cobertura nacional.

