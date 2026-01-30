Por la celebración del próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria, los mexicanos llegan a triplicar su consumo de tamales y por lo tanto su gasto puede superar el rango de entre 60 y 120 pesos por persona, más el atole, explicó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El gasto en el país solamente por tamales y atole podría llegar a mil 400 millones de pesos. El gasto considera de 20 a 40 pesos por tamal. A lo que se sumarán 400 millones de pesos por la compra de vestimenta y arreglo del Niño Dios, para este Día de la Candelaria.

Sin embargo, toda esa derrama económica quedará mayoritariamente en el comercio informal, porque si bien los tamales se pueden vender en mercados, tianguis, fondas, cocinas tradicionales, panaderías y pequeños comercios, también habrá puestos en las calles del sector informal.

“La estimación considera aproximadamente 17 mil unidades económicas formales relacionadas con este giro y 35 mil puntos de venta en la economía informal, además de la cadena asociada a la preparación y venta de atole”, lo que significa que 2 de cada 3 tamales se venden en la informalidad.

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que hay que “hay que reconocer que cada compra en un mercado, una tamalería o una fonda es una decisión económica que fortalece el empleo, la formalidad y el bienestar comunitario".

Tamales suben de precio este año por encarecimiento de insumos

En este contexto, hace unos días, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que las alzas de los precios del mole o las salsas, de las carnes de pollo y del cerdo provocaron un incremento de precios de los tamales.

Por ejemplo, un lote de 30 tamales de mole en hoja de maíz costará 315 pesos en este año, lo que significará un aumento de 17.5% si se considera que un año antes costó 47 pesos menos.

El incremento de cocinar 30 tamales oaxaqueños verdes, es decir, con hoja de plátano, saldrá 53.5 pesos más caro que el año pasado, lo que significa 18.8% más.

“El tamal oaxaqueño sube más por la carne de cerdo y por la volatilidad de la salsa verde, que en conjunto empujan el costo por pieza por encima del tamal normal”, expuso la firma consultora.

El gasto promedio por el Día de la Candelaria podría equivaler a mil 253 pesos, lo que de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) será 14% más que en el 2025.

Ese gasto incluye 20 piezas de tamales grandes, tres litros de champurrado y dos refrescos familiares; aunque podrían también comprarse tamales chicos, pero se necesitará comprar cuatro docenas.

