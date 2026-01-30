El peso lleva tres meses seguidos arrebatando terreno al dólar debido al mayor apetito por riesgo de los inversionistas y la tasa de interés elevada del Banco de México (Banxico), explicaron analistas.

A lo largo del presente mes, el tipo de cambio tocó ayer un mínimo intradía de 17.11 pesos por dólar y el 9 de enero un máximo de 18.05 en operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

La mañana de este viernes, la paridad se encuentra en 17.26 unidades y significa una apreciación mensual de 4.2% o 75 centavos, lo que coloca al peso entre las 10 monedas con mejor desempeño en lo que va de 2026.

El peso está en camino de cerrar su mejor mes en casi seis años, concretamente desde mayo de 2020, cuando se fortaleció 8.3% tras el desplome que sufrió entre febrero y abril de ese año por el impacto inicial de la pandemia de Covid-19.

El peso mexicano se ubica entre las 10 monedas con mejor desempeño en lo que va de 2026. Foto: iStock

El superpeso está de vuelta

La analista de Banamex, Paulina Anciola, destacó que el superpeso está de regreso debido al mayor apetito por riesgo de los participantes del mercado, con un giro hacia monedas de países con economías emergentes, ya que se han registrado fuertes apreciaciones también en Brasil y Sudáfrica.

Desde su punto de vista, el superpeso también estaría asociado a la expectativa del mercado de que las tasas de interés en México se mantengan alrededor de 7% en este año, incluso con un incremento hacia la segunda mitad de 2027, lo que lleva a una búsqueda de mayores rendimientos dado el amplio y mayor diferencial que prevalecería con respecto a Estados Unidos, y a las tasas de otros países con economías avanzadas.

El consenso del sector privado espera que el tipo de cambio acabe este año sobre 18.75 unidades, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis durante la semana pasada.

Sólo la correduría brasileña XP Investments cree que la moneda mexicana ganará más terreno, al pronosticar que despedirá 2026 sobre 17.10 unidades.

La Secretaría de Hacienda calcula que la paridad cerrará en 18.90, según los Criterios Generales de Política Económica 2026 que dio a conocer en septiembre pasado.

