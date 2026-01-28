El dólar cedió ayer terreno contra todas las principales divisas por señales de apoyo de Estados Unidos para fortalecer al yen japonés, mientras se espera hoy el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), explicaron analistas.

Ante el peso, el dólar se debilitó 1.3% y fue su peor jornada desde el 9 de abril del año pasado, cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció una pausa de 90 días a la imposición de los aranceles más elevados para decenas de países, al tiempo que aplicó un alza a 125% para los productos chinos.

El dólar se depreció por quinta jornada consecutiva y acabó sobre 17.13 pesos en las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Se trata del cierre más débil que ha tenido el dólar desde el 31 de mayo de 2024, cuando finalizó debajo de 17 y todavía no se celebraban las elecciones que dieron la victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también ¿Cómo podría responder el gobierno mexicano a acciones militares de EU?

En lo que va de 2026, el dólar arrastra una depreciación de 4.9% y coloca al peso entre las cinco divisas con mejor desempeño, ranking que encabeza el real brasileño.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.65 pesos en Banamex y significa una baja de 83 centavos desde que comenzó el año.

Al compararla con el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, la moneda de Estados Unidos perdió ayer 1.3% y cayó a su nivel más bajo desde febrero de 2022, muestra el índice DXY.

El desplome se debe a señales de apoyo de EU para fortalecer al yen japonés, que ayer ganó 1.2%, comentaron estrategas de Banorte.

Lee también Reservas siguen brillando por el efecto del oro; Banxico reporta casi 255 mil millones de dólares

En su opinión, esto reforzó la especulación de una posible intervención cambiaria para guiar al dólar a la baja ante socios comerciales clave. En un discurso en Iowa, Trump mencionó que no le preocupa la depreciación del dólar, ya que “está buscando su propio nivel”.

Por otro lado, este miércoles la Fed va a anunciar su primera decisión de política monetaria de 2026, aunque analistas esperan que mantenga su principal tasa de interés entre 3.50% y 3.75% anual.

El consenso del sector privado prevé que el tipo de cambio acabe el año sobre 18.75 unidades, indican los resultados de la reciente encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis.

Lee también Trump visita Iowa mientras crece tensión por las protestas en Minneapolis; dará un discurso sobre la economía

En tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió por segundo día y acabó en 68 mil 878 puntos, su cierre más alto en la historia.

Entre las 35 empresas más negociadas, la mejor parte se la llevó la embotelladora Coca-Cola FEMSA, cuyas acciones se elevaron 2%.

El consenso calcula que el indicador accionario culmine 2026 en 69 mil 220 puntos, según el reciente sondeo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.