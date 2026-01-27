Más Información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

La CIA trabaja para establecer presencia permanente de EU en Venezuela, reporta CNN; abriría un anexo antes que la embajada

Des Moines, Iowa. El presidente se dirige a Iowa el martes como parte del intento de la Casa Blanca de hablar sobre la economía en un año de elecciones legislativas, incluso cuando su administración sigue inmersa en la crisis causada por las en Minneapolis.

En Iowa, el presidente republicano hará una parada en un negocio local y luego pronunciará un discurso sobre la economía, declaró la secretaria de prensa . Las declaraciones serán en el Horizon Events Center en Clive, un suburbio de Des Moines.

El viaje también destacará la política energética, indicó la semana pasada la jefa de despacho, Susie Wiles. Es parte de la estrategia de la Casa Blanca para que Trump viaje fuera de una vez a la semana antes de las elecciones de mitad de período para centrarse en los problemas económicos que enfrentan los ciudadanos comunes, un esfuerzo que con frecuencia se ha visto entorpecido por diversas crisis.

Las autoridades estatales y locales dijeron que un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales del ICE durante una redada antiinmigrantes en Minneapolis. Foto: AFP
La última crisis surge mientras la administración Trump está lidiando con la muerte el fin de semana de , un enfermero de cuidados intensivos asesinado por agentes federales en el estado vecino de Minnesota.

Pretti había participado en protestas tras el asesinato el 7 de enero de por un elemento de Inmigración y Control de Aduanas. Voceros del gobierno rápidamente intentaron difamar a Pretti, pero la Casa Blanca pareció retractarse el lunes, diciendo que había que esperar a los resultados de la investigación.

Trump estuvo por última vez en antes del feriado del 4 de julio para dar inicio al próximo 250 aniversario de la independencia nacional, que se transformó en gran medida en una celebración de su paquete de gastos y recortes de impuestos horas después de que el Congreso lo aprobara.

Los republicanos esperan que la visita de Trump al estado el martes vuelva a centrar la atención en esa , que será una parte clave de su argumento al pedir a los votantes que los mantengan en el poder en noviembre.

“Invité al presidente Trump de regreso a Iowa para resaltar el verdadero progreso que hemos logrado: brindar alivio fiscal a las familias trabajadoras, asegurar la frontera y hacer crecer nuestra economía”, apuntó el representante republicano de Iowa Zach Nunn en un comunicado antes de su viaje. “Ahora tenemos que mantener ese impulso y aprobar mi proyecto de asequible, cumplir con los productores de energía de Iowa y reducir los costos para las familias trabajadoras”.

La gira de Trump para hablar de temas económicos lo ha llevado a Michigan, Pensilvania y Carolina del Norte, mientras la Casa Blanca intenta aprovechar el poder político del presidente para atraer a los votantes en estados en disputa.

Pero la tendencia de Trump a salirse del guion a veces ha desviado la atención de los problemas del costo de vida y de los planes de su administración para combatirlo. En Mount Pocono, Pensilvania, Trump insistió en que la inflación ya no era un problema y que era puro invento de los demócratas. En ese evento, Trump también se quejó de que los que llegan desde países “sucios” recibían más atención que sus promesas de luchar contra la .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en un mitin en los terrenos de la Feria Estatal de Iowa, el jueves 3 de julio de 2025, en Des Moines. Foto: AP
Aunque era un estado en disputa hace poco más de una década, Iowa en los últimos años ha sido confiablemente republicano en elecciones nacionales y estatales. Trump ganó Iowa por 13 puntos porcentuales en 2024 contra la demócrata.

Aun así, dos de los cuatro distritos congresionales de Iowa han estado entre los más competitivos del país y se espera que lo sean nuevamente en las elecciones de mitad de período de este año. Trump ya ha respaldado a los representantes republicanos Nunn y Mariannette Miller-Meeks. Los demócratas, que obtuvieron tres de los cuatro escaños de la Cámara de Iowa en las elecciones de mitad de período de 2018 durante el primer mandato de Trump, ven una oportunidad importante para desbancar a los titulares de Iowa.

Esta elección será la primera desde 1968 con escaños abiertos tanto para gobernador como para senador en la parte superior de la boleta, después de que la gobernadora republicana Kim Reynolds y la senadora republicana Joni Ernst optarán por no postularse para la reelección. Los cambios políticos han repercutido en todo el estado, con los representantes republicanos Randy Feenstra y Ashley Hinson buscando nuevos cargos para gobernador y para senador, respectivamente.

Los demócratas esperan que Rob Sand, el único demócrata en un cargo estatal que se postula para gobernador, haga que todo el estado sea más competitivo con su atractivo para los votantes moderados y conservadores y sus 13 millones de dólares en fondos de .

