A través de la inteligencia artificial generativa, el panista Vicente Fox Quesada “se reunió” con los demás expresidentes de México en una carne asada, en vísperas de la celebración del Mundial de Futbol 2026 y el triunfo inicial de la Selección Mexicana.

En la imagen compartida por el primer presidente mexicano de transición se observa a los distintos mandatarios federales que han dirigido el país durante este siglo, así como al priista Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 1994.

Con excepción de Ernesto Zedillo Ponce de León, el último priista que encabezó la titularidad del Ejecutivo ininterrumpidamente previo a la llegada de Acción Nacional al poder, la foto generada con IA reunió al morenista Andrés Manuel López Obrador, a Enrique Peña Nieto, al propio Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón Hinojosa y a Carlos Salinas, todos portando un jersey de futbol del equipo mexicano.

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“Aplaudo el ingenio humorístico de nuestras nuevas generaciones, con el uso de la inteligencia artificial”, escribió Vicente Fox en sus redes sociales.

Vicente Fox “se reunió” con los demás expresidentes de México en una carne asada generada con IA. Foto: X @VicenteFoxQue

Más allá de solo compartir la imagen, el expresidente aprovechó la ocasión para ofrecer una “reflexión” sobre el ambiente de celebración que se vivió en el país tras la victoria de la Selección Mexicana contra Sudáfrica.

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“Si todo México, en todo tiempo y en todo lugar, sintiera y viviera lo que experimentamos ayer durante ocho horas, seríamos un país feliz, un país exitoso, un país alegre; en suma, un país campeón”, expresó.

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En ese tenor, Fox Quesada hizo un llamado a “creer más en nosotros mismos” y a vivir la euforia colectiva todos los días del año porque, garantizó, México tiene todo para ganar.

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El expresidente, quien se mantiene activo en sus redes sociales como opositor al gobierno federal, recientemente reapareció en público en un evento desde Chihuahua para respaldar a la gobernadora de ese estado, Maru Campos, ante una presunta persecución política tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio con participación de agentes extranjeros de la CIA.

Acompañado de Felipe Calderón y Jorge Romero, alertó que el populismo de Morena “está pasando a la historia por inútil” y afirmó que la democracia y los derechos humanos son diariamente violados por el oficialismo.

em/LL