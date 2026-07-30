Culiacán, Sin. - Las autoridades estatales iniciaron un programa de ayuda a los pobladores de los municipios de Guasave, el Fuerte, Mocorito y Mazatlán afectados por las intensas lluvias y se supervisa las carreteras y caminos que se han visto afectadas por las condiciones climáticas.

A través de las redes sociales, la gobernadora del estado, Yeraldine Bonilla Valverde dio a conocer que en coordinación con Protección Civil y el Gabinete de Seguridad se emprendió acciones de asistencia médica, distribución de despensas y se verifica la situación en sus hogares afectados por las inundaciones.

Gobierno de Sinaloa atiende daños por las lluvias; reparará carreteras afectadas. Foto: Especial.

Comentó en su mensaje que la ayuda ya está en camino para atender a la población que se ha visto afectada por las intensas precipitaciones pluviales que se han presentado que han generado inundaciones y afectaciones en algunos hogares.

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Raúl Montero Zamudio, secretario de Obras Públicas dio a conocer que se atienden la problemática que han dejado las intensas precipitaciones pluviales, como es el caso de los tramos carreteros Caitime- Progreso, Progreso-Mocorito, los cuales sufrieron daños.

El funcionario estatal externó que, en una primera supervisión, en el mismo municipio de Mocorito, se tienen daños en la carretera que une la cabecera municipal a la comunidad de San Benito, donde se han colocado señalamientos y se concentró maquinaria para reparar lo más rápido posible esta vía.

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Gobierno de Sinaloa atiende daños por las lluvias; reparará carreteras afectadas. Foto: Especial.

Mencionó que en las zonas afectadas por las lluvias se llevan a cabo obras temporales, como apertura de vías alternas de circulación y se mantiene una revisión en las carreteras de los cuatro municipios que han presentado mayores problemas por fenómenos naturales

Citó que, en el caso del sur del estado, en el municipio del Rosario, cerca del poblado el Pozole, se abrió un socavón y en el caso de la carretera Ahome-El Fuerte, se requiere de una intervención para reducir riesgos a los automovilistas.

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