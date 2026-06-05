Coatzacoalcos, Ver.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las recientes apariciones públicas de distintos expresidentes del país responden a proyectos y visiones políticas diferentes.

Lo anterior al ser cuestionada sobre la participación de exmandatarios en el debate nacional, una de ellas la de Andrés Manuel López Obrador.

La titular del Ejecutivo federal señaló que no puede equipararse la reciente carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con las apariciones de otros exjefes del Estado mexicano.

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Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México (27/09/2024). Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

“Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, respondió al referirse a las intervenciones públicas de los exmandatarios.

Sheinbaum recordó que el expresidente Ernesto Zedillo reapareció recientemente con críticas hacia el gobierno federal, mientras que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón participaron en un evento partidista realizado en Chihuahua.

“Zedillo hace rato que ya no aparecía, apareció criticando al gobierno. Después Fox y Calderón aparecieron en un evento partidista en Chihuahua”, comentó.

En contraste, sostuvo que la participación de López Obrador tuvo un carácter distinto al difundirse mediante una carta pública en la que expresa su postura sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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“Y el presidente López Obrador apareció con una carta ayer, antier, hace dos días. Es distinto. Y es una visión distinta, son dos proyectos de nación”, expresó.

La mandataria reiteró su agradecimiento por las expresiones contenidas en el documento del exmandatario, quien gobernó el país entre 2018 y 2024, y destacó que el texto incluye una reflexión sobre el contexto actual entre ambos países.

“Como lo dije ayer, agradezco las palabras del presidente López Obrador a mi persona, y hace un análisis de lo que él considera lo que está pasando hoy en la relación de Estados Unidos con México”, señaló.

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