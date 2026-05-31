Tras la reciente reaparición de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en la movilización convocada por el Partido Acción Nacional (PAN) en apoyo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, la pregunta más común bien podría ser: ¿por qué se alejaron del blanquiazul, en primer lugar?

“Esta marranada no progresará, no quitará el valor a los principios sagrados de la civilización occidental: democracia, libertad, derechos humanos, respeto a la ley”, dijo Fox en la movilización.

“Estas sufriendo una injusticia porque estar aquí es estar de lado de lodo ciudadanos, de la seguridad y de la justicia. También estoy aquí por eso, porque cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, todos los ciudadanos estamos amenazados”, expresó Calderón.

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El apoyo abierto al PRI

La lejanía del expresidente Vicente Fox se dio en 2012, durante la elección presidencial en la que participaron como candidatos Josefina Vázquez Mota por el PAN, Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López Obrador por el PRD.

En constantes ocasiones, Fox llamó a la ciudadanía a votar “por el candidato puntero”, que en ese momento era Enrique Peña Nieto; incluso, en eventos públicos llegó a afirmar que la candidata del PAN no beneficiaría ni en números al blanquiazul.

Previo a un debate, en redes sociales se promovió una carta supuestamente atribuida al expresidente panista en la que declaraba abiertamente estar del lado del PRI en la elección. La misiva resultó falsa, pero el apoyo al tricolor no.

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En una entrevista, en 2017, Fox admitió que con propios y extraños apoyó al PRI en la elección de 2012; para hacer un dique al posible apoyo a AMLO, admitiendo que Vázquez Mota —quien había sido secretaria de Educación en su gobierno— no tenía posibilidades de desbancarlo al tercer lugar.

El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, en una fotografía del pasado 21 de agosto de 2016 en San Cristóbal, Guanajuato. Foto: Luis Ramírez/Cuartoscuro

La pugna por la candidatura

Para 2018, el resquebraje interno del PAN solo se agudizó con la renuncia del expresidente Felipe Calderón al partido, luego de que el hoy senador Ricardo Anaya —en ese momento presidente del PAN— le cerrara a su esposa, Margarita Zavala, el paso para convertirse en candidata a la Presidencia.

El PAN votó de manera interna la candidatura del partido a la Presidencia y el único elegible en la lista era precisamente Ricardo Anaya, quien finalmente fue el candidato del blanquiazul.

Margarita Zavala decidió ir por la vía independiente pero renunció semanas antes de la elección. El expresidente Felipe Calderón renunció a su militancia ya cuando Marko Cortés era presidente del PAN, acusándolo de corrupción.

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Ambos expresidentes se dieron cita este fin de semana en Chihuahua para dar su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos, invitados directamente por el hoy presidente del blanquiazul: Jorge Romero.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante la firma del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo el pasado 29 de noviembre de 2012. Foto: Lucía Godínez/ Archivo EL UNIVERSAL

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