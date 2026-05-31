La magistrada en retiro Janine M. Otálora se pronunció en contra de la reforma constitucional avalada por Morena y aliados que permite a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) buscar la reelección de su cargo en 2028.

En redes sociales, la expresidenta del TEPJF advirtió que esta reforma aplica no sólo para los magistrados electos por el Senado de la República en 2016, sino también a las dos magistraturas electas por voto en 2025 durante los comicios judiciales: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto Bátiz García.

“Esto viola el principio de no reelección. Las primeras magistraturas [electas en 2016] ya han tenido tres prórrogas en su cargo”, recordó Otálora.

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De acuerdo con la magistrada en retiro, los integrantes del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral podrán hacer campaña disfrutando de los recursos públicos del cargo, situación que atenta contra el principio de equidad.

Además, señaló que al permitir la reelección algunas magistraturas podrán durar en su encargo hasta 18 años “y quizá más”.

“¿Qué pasará si cuatro magistraturas deciden someterse a la reelección en 2028? ¿O la totalidad del Pleno? ¿Con qué legitimación van a resolver las impugnaciones contra el proceso de elección judicial de 2028? ¿Qué legitimidad tendrá esa elección judicial? Serán juez y parte”, alertó Janine Otálora.

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Otálora concluyó su mandato como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral el pasado 31 de octubre de 2025 y, desde entonces, ha mantenido activa su cuenta de X para posicionarse respecto a reformas constitucionales que, a su juicio, violan principios democráticos.

Apenas el pasado 19 de marzo se mostró en contra del denominado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el apartado a que la persona titular del Ejecutivo pueda promocionar la revocación de mandato, pues consideró esto contrario al principio de equidad en la contienda porque impactaría en todas las elecciones concurrentes.

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