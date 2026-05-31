Procurar que el celular se mantenga con buen porcentaje de batería es la prioridad de muchos usuarios. Sin embargo, hay ocasiones en las que su pila se agota y no necesariamente tienes un cargador a la mano.

Por fortuna, ciertos teléfonos modernos integran una carga inalámbrica inversa que les permite recargar otro dispositivo, de manera segura y sin cables. En Techbit te decimos cómo funciona.

¿Cómo funciona la carga inalámbrica inversa?

La carga inalámbrica inversa o reversible fue implementada por Huawei en 2018, con su modelo Mate 20 Pro. Desde entonces, marcas como Motorola, Samsung y Xiaomi la han incluido en en algunos de sus celulares de gama media y alta.

Anker, empresa china especializada en tecnología, indica que dicha función no solo tiene la capacidad de alimentar de energía a otros celulares sin importar su sistema operativo, sino que también puede ser compatible con audífonos, relojes y pulseras inteligentes, gracias a su proceso de inducción electromagnética.

A pesar de que este tipo de carga resulta atractiva, tiene sus desventajas: la transferencia de energía es lenta, puede provocar que los equipos se sobrecalienten y la carga transferida no siempre es la esperada porque depende del porcentaje de batería que tenga el celular donante.

Eso es en Android, pero ¿qué pasa con IPhone? En dicho celulares existe una carga inversa pero sí necesita de un cable USB-C.

La carga inalámbrica inversa es una función segura, y viene integrada en celulares de gama media y alta. Foto: Xiaomi

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¿Cómo saber si tu celular es compatible con la carga inversa inalámbrica?

Para saber si hay compatibilidad, ve a los "Ajustes" de tu celular y encuentra la función “Wireless Charging”, “Carga Qi”, “Power Sharing” o similares. El nombre de la carga inalámbrica inversa varía en cada marca.

Otra alternativa es consultar el manual de usuario o visitar el portal del fabricante. A continuación, te compartimos una lista con modelos compatibles:

Google Pixel 10

Honor Magic 8 Pro

Motorola Edge 70

Realme (GT7 Pro)

Samsung S24

Samsung S25

Samsung S25 FE

Samsung S26

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

vivo X300 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15

Revisa que el celular que transfiere batería cuente con pila suficiente. Foto: Xiaomi

¿Cómo utilizar la carga inversa inalámbrica?

Una vez que ya confirmaste la compatibilidad, el procedimiento para activar la la carga inversa inalámbrica es similar en la mayoría de fabricantes de Android:

Ve a "Ajustes" y entra en “Batería".

Oprime “Carga inalámbrica inversa”, “Compartir carga sin cables" o el nombre de la función que corresponda con la marca de tu teléfono y actívala.

Finalmente, coloca tu celular boca abajo y encima el dispositivo que recibirá la energía.

Y como lo mencionamos anteriormente, en iPhone también existe la carga inversa inalámbrica, pero sí depende de un cable. Si quieres utilizarla, haz lo siguiente:

Asegúrate de que el dispositivo que vas a cargar tenga un puerto USB-C y conecta ambos dispositivos.

Cuando estén conectados, el iPhone de mayor batería reconocerá automáticamente al dispositivo que necesita ser cargado.

Listo, en seguido comenzará la transferencia de energía.

Ya sea en Android o en iOS, el celular que va a transferir batería tiene que tener al menos 30% de pila para evitar descargas inesperadas. Ahora que ya conoces la carga inversa inalámbrica, ¿te animas a usarla?

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