En ocasiones, los celulares y demás dispositivos electrónicos como computadoras y tabletas trabajan de una manera más lenta de la habitual. Este tipo de fallos son causados por distintos factores e impiden que utilices tu dispositivo apropiadamente.

Si bien, dichos factores pueden solucionarse con trucos sencillos, siempre será mejor que permanezcas atento al funcionamiento de tu móvil y te cerciores de que no hay más inconvenientes.

Hoy en Tech Bit te decimos qué puedes hacer para acelerar tu celular en caso de que se alente de más.

En gran medida, la lentitud de los celulares se debe a su antigüedad. Foto: Unsplash

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¿Por qué los celulares se alentan?

En el Centro de ayuda de Google se expone que los dispositivos se alentan por distintas razones; siendo la antigüedad la más común, pues cuando los celulares cumplen ciertos años, su sistema operativo se desactualiza y por ende sus funciones y herramientas se vuelven obsoletas.

No obstante, en dispositivos más funcionales, hay otros motivos por los que se produce este problema, como por ejemplo, la falta de almacenamiento, la saturación de la memoria RAM, aplicaciones desactualizadas, programas incompatibles descargados, sobrecalentamientos excesivos e incluso la presencia de malware.

Todos las deficiencias anteriores originan que el sistema del celular se congele o reinicie frecuentemente.

¿Qué hacer si tu celular funciona más lento de lo normal?

Si tu móvil se alenta, puedes efectuar los siguientes métodos para solucionar el problema:

Actualiza el sistema

Tal vez tu dispositivo funciona más lento de lo normal debido a que está desfasado.

Para comprobarlo, entra a los "Ajustes" y dirígete al panel de "Sistema". Posteriormente, verifica que haya actualizaciones de software disponibles, y si las hay, descargarlas.

Libera espacio de almacenamiento

Casi todos los celulares tienden a trabarse cuando su almacenamiento es reducido. Para comprobar si es tu caso, ingresa a la "Configuración" y entra al panel de "Almacenamiento".

Si el espacio se está agotando, desecha fotos, videos, archivos y demás material que ya no te sirva. De este modo, liberarás el almacenamiento que tu móvil necesita para operar.

Controla aplicaciones

Por lo general, hay apps que consumen bastante espacio, lo que ocasiona que el sistema del dispositivo se altere y cause fallas.

Lo que puedes hacer ante esto es desinstalar o forzar la detención de aquellas aplicaciones que no ya no utilizas y pesan demasiado.

Con esta medida, tu móvil obtendrá más espacio de almacenamiento.

Desactiva el modo Ahorrar batería

Aunque no lo creas, esta herramienta puede provocar que tu celular se alente, sobre todo si se trata de un iPhone.

Pues, de acuerdo con Apple, esta función ayuda a prolongar la duración de la batería, por lo que limita a otras herramientas del teléfono, volviéndolo más lento.

Si tu celular se alenta frecuentemente, necesitas llevarlo con un experto para que lo revise. Foto: Pexels

¿Cómo evitar que tu celular se alente?

Avast, software de ciberseguridad, menciona que para evitar que tu celular se trabe o funcione con lentitud, adoptes estas medidas:

Limpia las memorias caché de tus apps.

Elimina los archivos que ya no te son de utilidad.

Procura no utilizar el teléfono si se sobrecalienta.

Mantén actualizado el celular.

Reinicia tu teléfono al menos una vez por semana.

Cierra constantemente las aplicaciones en segundo plano.

Toma en cuenta que si tu móvil es viejo y se alenta constantemente, debes pensar en comprar otro equipo, pues pronto podría dejar de operar correctamente.

De igual forma, si notas que tu celular continúa trabajando lentamente, se apaga o reinicia automáticamente y no responde al tacto, debes enviarlo con un especialista para que lo revise.

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