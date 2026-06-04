La cantante Cazzu se bajó del escenario y fue una de las protagonistas de la marcha por los 11 años de Ni Una Menos, evento que reunió a miles de personas frente a la Plaza del Congreso en Buenos Aires, una de las movilizaciones más conmovedoras del movimiento.

La jefa del trap argentino, Julieta Cazzuchelli, el verdadero nombre de Cazzu, se sumó a las calles y subió al escenario principal montado frente al Congreso de la Nación. Junto a la actriz Thelma Fardin, fue la encargada de leer el documento oficial de cierre redactado por el colectivo feminista.

Durante su lectura, la artista lanzó un mensaje de fuerte carga política y social ante la multitud. “Hoy, frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen”, exclamó.

También denunció “la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos-territorios contra toda forma de sometimiento, explotación y violencia”. Finalmente, cerró su discurso con la consigna que ha marcado al movimiento: “¡Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”.

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El movimiento, nacido el 3 de junio de 2015 a raíz del femicidio de Chiara Páez, cumplió once años visibilizando la violencia machista.

Cazzu dijo presente en la movilización y pronunció unas palabras que resumen lo que las mujeres están viviendo en esta época #NiUnaMenos pic.twitter.com/FCX255awOG — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) June 3, 2026

Cazzu también se expresó a través de sus redes con un contundente mensaje en el que pidió un alto a la violencia de género.

"Somos muchas mujeres las que nos concentramos en un mismo lugar. No importa si coincidimos o no en todos nuestros pensamientos, en nuestras opiniones políticas o de vida. Somos distintas en experiencias, en oportunidades, en salarios y aún así todas estamos atravesadas por la VIOLENCIA DE GÉNERO", se lee.

La cantante, quien es mamá de Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, hizo un llamado a los hombres para que reflexionen sobre su actuar y sobre cómo protegen o aprueba el comportamiento de otros hombres.

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"Es hora de que nuestros hombres se pregunten qué están haciendo mal. Hasta donde se protegen y se aprueban. Y hasta donde son capaces de llegar para probar su dominación. PAREN DE MATARNOS #NiUnaMenos", escribió.

Cazzu protagoniza la portada de este mes de "Rolling Stone" argentina, donde confiesa, entre otras cosas, que le tiene poca paciencia a las fotos, pues no es una diva ni tiene alma de modelo.

Cazzu en la portada "Rolling Stone", Argentina.

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