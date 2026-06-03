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Mientras continúa conquistando escenarios, Cazzu suma un nuevo logro a su carrera. La cantante debutó recientemente como actriz en "Risa y la cabina del viento", cinta que ya llegó a streaming.
Como parte de las novedades de junio, Netflix incluyó la cinta de la argentina en su catálogo y desde este miércoles ya está disponible, al menos en Latinoamérica.
La producción, dirigida por Juan Cabral, marca el salto de la intérprete de "Con Otra" a la pantalla grande y la reúne con reconocidos actores argentinos como Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero.
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¿De qué trata "Risa y la cabina del viento"?
La historia sigue a Risa, una pequeña de 10 años, que tras la pérdida de su padre, descubre una misteriosa cabina telefónica con la que puede comunicarse con los muertos.
A partir de ese hallazgo, la niña inicia un emotivo viaje que la llevará a enfrentar el duelo, descubrir secretos familiares y buscar una nueva conexión con su pasado.
En la trama, Cazzu interpreta a Sara, la madre de la niña protagonista, papel con el que sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta completamente distinta a la de los escenarios.
Antes de su llegada al streaming, el filme ya había llamado la atención de la crítica en Argentina. Obtuvo los premios a Mejor película y Mejor director para en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; además de recibir el premio del Público en el Festival La Fiesta del Cine de Francia.
El estreno de la película coincide con uno de los mejores momentos para Cazzu. Y es que; la llamada "Jefa" continúa recorriendo distintos países con su Latinaje en Vivo, tour con el que ha agotado boletos y se ha convertido en la más exitosa de su carrera.
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