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ha dado mucho de qué hablar no solo por el éxito de su gira "Latinaje" que vive su parte final, sino por lo que ha dicho en sus shows sobre su vida como mamá soltera, así como sobre su estilo sexy de vestir y su cuerpo.

Aunque la cantante argentina, expareja del mexicano Christian Nodal, ha evitado a toda costa pronunciar el nombre de su ex, más ahora que lo tiene prohibido legalmente, sus palabras han tenido eco en las redes, donde sus fans le ponen nombre y apellido.

Eso pasó con un mensaje que compartió en concierto, donde pidió a las mujeres que aceptaran su cuerpo tal y como es y que no hicieran caso a las críticas, así como le pasa a ella, pues aunque ciertas personas, dijo, critiquen sus faldas tan cortas y su celulitis, ella no deja de usarlas.

"En esos programas en los que hablan mal y dicen 'su pantalón está muy cortito, tiene mucha celulitis'...así somos y nos va bien", dijo.

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Presentación de la artista argentina Cazzu en el escenario principal del festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
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Pero cuando la euforia estalló fue cuando agregó:

"Nada de andar metiéndose cosas raras", y señaló las caderas y diferentes partes del cuerpo, lo que para algunos fue una referencia a Ángela Aguilar y la versión que asegura utiliza esponjas, rellenos o fajas levanta-glúteos.

Cazzu prosiguió con una reflexión sobre la aceptación al cuerpo y a no lastimarlo solo por darle gusto a la gente.

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"Yo tengo unas cachas bastante grandes y están llenas de cosas, y digo 'me voy a poner una media'... yo soy así, yo tengo mis imperfecciones , somos muy parecidas, ¡quiéranse, quiéranse como son, quieran sus cuerpos, respeten sus cuerpos!, no hagan caso a los comentarios para no lastimarse, para no lastimar su cuerpo, cuídense chicas, cuiden su salud", expresó.

rad

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