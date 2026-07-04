Guanajuato, Gto. - Este sábado el ambiente se impregnó de amor y romance en esta capital; al menos 50 parejas de turistas se dieron el “Sí” en bodas de fantasía celebradas en el kiosko del Jardín de la Unión, otros visitantes llevaron serenata a sus acompañantes con música de mariachi al pie de un balcón y decenas de personas más obsequiaron arreglos florales.

Este sábado comenzaron el “Soltero Festival” y el “Destino Guanajuato Romance”, que atrajeron a personas mayores que refrendaron su matrimonio frente a un oficiante caracterizado como arlequín, con los músicos de la plaza como testigos y en presencia de hijos y nietos; también lo hicieron parejas jóvenes y hombres y mujeres solteros.

Visitantes llevaron serenata a sus acompañantes con música de mariachi al pie de un balcón. | Foto: Xóchitl Álvarez.

Concepción Alfaro y Jorge Pérez, quienes hace 45 años se casaron por el civil “de verdad”, hoy lo hicieron en el Jardín de la Unión, en donde, como prueba de esta nueva unión, recibieron un documento en el que plasmaron su voluntad.

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Enseguida la novia, con velo blanco y un arreglo floral, caminó delante del marido a una cabina, donde unieron sus labios y posaron para la foto del recuerdo, entre aplausos, felicitaciones y la música de troqueros y mariachis a su alrededor.

La novia, con velo blanco y un arreglo floral, caminó delante del marido a una cabina, donde unieron sus labios y posaron para la foto del recuerdo. | Foto: Xóchitl Álvarez.

Después siguieron su camino con el acta de matrimonio rotulada “Cásate en Guanajuato Capital en nombre del Amor y la Complicidad”; lo mismo hicieron, entre sonrisas, otros contrayentes.

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“Es lo mágico que tiene Guanajuato, aquí muchísimas parejas se dan el ‘sí’; tiene ese encanto Guanajuato, vengan para que se diviertan”.

David Santibáñez, encargado del evento, explicó que la Asociación Civil “Romance Guanajuato” hace esa promoción para promocionar las bodas en la entidad. | Foto: Xóchitl Álvarez.

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David Santibáñez, encargado del evento, explicó que la Asociación Civil “Romance Guanajuato” hace esa promoción para que vengan a esta ciudad a vivir el encanto, para que los paseantes la pasen bien, contrayendo nuevas nupcias de una manera divertida, sin costo, y además ofrecen promociones a las parejas que quieran casarse de verdad en esta ciudad patrimonio de la humanidad.

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Una intensa lluvia refrescó el ambiente por la tarde y aumentó la venta de impermeables y paraguas, en los establecimientos aledaños a la Alhóndiga de Granaditas; mientras que los comerciantes de playeras de la Selección Mexicana, y con la leyenda “¿Y si sí?”, colocaban lonas en sus puestos ambulantes.

En zonas aledañas vendían playeras de la Selección Mexicana, y con la leyenda “¿Y si sí?”, con lonas para protegerse de la posterior lluvia. | Fotos: Xóchitl Álvarez.

Asimismo, los automovilistas saturaban las calles y estacionamientos. “No hay cupo”, se leía en mamparas portátiles.

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